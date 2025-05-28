Новости Устройства 28.05.2025 в 16:41 comment views icon

Apple готовит камеру на 200 Мп и другие масштабные обновления iPhone

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Apple готовит камеру на 200 Мп и другие масштабные обновления iPhone

Мир смартфонов меняется стремительно, но Apple традиционно не спешит бросаться на каждый тренд. Компания всегда внедряет новые технологии лишь тогда, когда считает их достаточно зрелыми. И похоже, пришло время для 200-мегапиксельных камер в iPhone. По новым слухам, Apple активно тестирует сенсор именно с таким разрешением.

200-мегапиксельная камера в iPhone

Сейчас деталей о сенсоре почти нет: ни о производителе, ни о том, будет это основная камера или, скажем, телефото. Однако источник считает, что скорее всего Apple экспериментирует именно с основной камерой. В Samsung давно используют сенсор с разрешением 200 Мп во флагманах серии Ultra. Недавно такой сенсор появился даже в новом Galaxy S25 Edge. У китайских брендов, таких как Xiaomi или Honor, сенсоры на 200 Мп уже стали нормой для перископических зум-камер.

Для Apple это был бы огромный скачок вперед. Сейчас компания использует 48-мегапиксельные сенсоры в своих Pro-версиях iPhone, поэтому переход на 200 Мп может существенно повлиять на качество фото (хотя объектив тоже имеет значение). С 200-мегапиксельной камерой iPhone сможет снимать фотографии с большей детализацией. Увеличенное количество мегапикселей также приведет к появлению фотографий с высоким разрешением, которые можно будет дополнительно обрезать и печатать в большем размере без потери качества изображения.

Новый дизайн iPhone

Вместе с новой камерой Apple готовит серьезную эволюцию внешности iPhone. По данные авторитетного инсайдера Digital Chat Station, компания расписала обновление дизайна на три года вперед.

  • 2025 год — iPhone 17: существенно изменится задняя часть смартфона, в частности модуль камеры станет еще больше.
  • 2026 год — iPhone 18 Pro: фронтальная часть получит новый вид. Apple планирует «спрятать» Face ID под экран, оставив лишь отверстие для фронтальной камеры.
  • 2027 год — iPhone 19 Pro: по плану, полностью безрамочный смартфон с подэкранной фронтальной камерой. То есть — наконец настоящий iPhone с экраном «от края до края», без вырезов, Dynamic Island или других компромиссов.

Эти слухи, конечно, еще не подтверждены официально, но имеют смысл в контексте долгосрочной стратегии Apple. Компания редко меняет дизайн каждый год — она работает на несколько поколений вперед. И тестирование новых камер прямо сейчас логично вписывается в подготовку к большому редизайну, который начнется уже с iPhone 17. Ранее уже сообщалось, что Apple iPhone 17 Pro получит меньший динамический остров, а iPhone 18 ждут существенные изменения: разный дизайн и запуск в два этапа.

Если все пойдет по плану, iPhone получит не только новую камеру, но и новое лицо — без вырезов в дисплее. И, возможно, впервые за несколько лет мы увидим iPhone, который не просто «немного лучше», а действительно другой.

Apple iPhone 17 Pro получит реверсную беспроводную зарядку на 7,5 Вт, — инсайдер

Источник: gsmarena, macrumors

Популярные новости

Snapdragon 7 Gen 4 и Xiaomi XRING 01 сошлись «на ринге» в Geekbench — кто победил?
Стоимость акций Alphabet упала на 8% после заявления Apple о рекордной потере трафика — Google отрицает
Apple работает над нейроинтерфейсом — конкурент пока «не дотягивает» до Neuralink

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить