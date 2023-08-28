Apple готовит новый iPad Pro – чип M3, экран OLED и переделанная Magic Keyboard

Спад на рынке планшетов побудил Apple существенно обновить версию iPad Pro. Когда-то эта категория рассматривалась как потенциальный преемник Mac, но теперь iPad приносит наименьший доход среди основных сегментов Apple. И компания из Купертино намерена исправить сложившуюся ситуацию.

Как в случае настольных ПК и ноутбуков, продажи планшетов упали после резкого роста, вызванного пандемией. У потребителей нет необходимости покупать новые устройства, и падение продаж ощущают почти все крупные производители.

В случае Apple масла в огонь подливает длительное отсутствие значимых обновлений iPad в последнее время. Самой привлекательной новой моделью за последние годы стал бюджетный iPad 10-го поколения, выпущенный в октябре прошлого года. iPad Pro не видел революционных обновлений с появления нынешнего дизайна в 2018 году, а iPad mini не обновлялся уже 2 года. И еще потребителей сбивает с толку большое разнообразие моделей и поколений. Наконец, на продажи планшетов влияет внутренняя конкуренция в линейке Apple. После перевода Mac на собственные чипы новые ноутбуки стали более долговечными и экономичными. Они работают дольше и быстрее, что в некоторых случаях устраняет необходимость в iPad.

Надеясь снова обеспечить прирост продаж планшетов, Apple разрабатывает обновленный iPad Pro. Новая модель, которая выйдет в следующем году, станет первым крупным обновлением устройства с 2018 года. Следующие модели iPad Pro с кодовыми названиями J717, J718, J720 и J721 перейдут на процессор нового поколения M3. Также это будут первые планшеты Apple с OLED дисплеями, что должно улучшить качество изображения и цветопередачу. Новый iPad Pro будет доступен в виде версий с диагональю экрана 11 и 13 дюймов.

С новым iPad Pro будет предлагаться обновленная клавиатура Magic Keyboard. Новый аксессуар делает iPad Pro еще более похожим на ноутбук, чем нынешняя конфигурация. Устройство получит трекпад большего размера.

Источник: bloomberg