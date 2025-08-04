Apple готовит свой ChatGPT, — Марк Гурман

В прошлом году Apple четко заявила, что пока не планирует запускать собственного чатбота вроде ChatGPT или Gemini. Но это не было окончательным решением. Судя по новой информации, компания уже начала строить фундамент для такого проекта.

В свежем выпуске Power On журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple действительно продвигается в направлении создания собственного ИИ-чатбота. По его словам, в этом году в компании появилась новая команда с красноречивым названием Answers, Knowledge, and Information (Ответы, Знания и Информация). Она работает над различными инструментами на основе искусственного интеллекта, в частности над поисковым опытом, похожим на ChatGPT.

Руководит командой Робби Уокер — бывший глава направления Siri, которого в свое время отстранили от этого проекта. Теперь он отвечает за новую инициативу Apple в области ИИ.

По данным Гурмана, Apple разрабатывает «answer engine» (механизм ответов) — инструмент, который сможет сканировать интернет, чтобы давать ответы на вопросы общего характера. Компания также рассматривает возможность запуска отдельного приложения, а параллельно — проводит обновление инфраструктуры для улучшения поиска в Siri, Spotlight и браузере Safari.

Кроме того, Apple активно набирает специалистов по созданию поисковых алгоритмов и поисковых систем. Хотя до релиза чатбота еще, вероятно, несколько лет, конкуренция с ChatGPT будет интересной.

Сейчас Apple уже интегрировала ChatGPT в Siri, так что владельцы iPhone могут пользоваться функциями искусственного интеллекта так же, как и пользователи Android. Но стоит помнить, что Apple не склонна долго полагаться на сторонние сервисы. Рано или поздно компания пытается заменить их собственными решениями.

Пока непонятно, каким именно путем Apple пойдет в создании поисковой платформы. Но уже на следующий день после рекордного финансового отчета за третий квартал CEO Тим Кук пообещал существенное увеличение инвестиций в ИИ. Также он отметил, что Apple стала значительно более открытой к приобретению компаний в сфере искусственного интеллекта.

Интересно, что на фоне этих заявлений появились слухи об интересе Apple к покупке Perplexity — поисковика на базе ИИ, который уже предлагает ответственную альтернативу традиционным поисковым системам.

Источник: neowin