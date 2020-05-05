Apple и Google показали вариант интерфейса приложений для отслеживания контактов больных COVID-19





Компании Apple и Google поделились дополнительной информацией о работе их автоматической системы уведомлений о контактах с потенциальными носителями коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, о сотрудничестве двух технологических компаний было объявлено в начале апреля. Их совместный проект предусматривает создание системы, которая будет отслеживать контакты пользователей на основании обмена данными между смартфонами посредством Bluetooth Low Energy (BLE). Смартфоны пользователей обмениваются идентификационными ключами, которые постоянно меняются, сохраняя анонимность владельца аппарата. Все ключи с разрешения пользователей загружаются в облако и хранятся там в течение 14 дней. В дальнейшем, если человек заразился COVID-19 и ввёл результаты теста в приложение местной организации здравоохранения, он может позволить системе через API разослать оповещение другим людям, с которыми у него был близкий контакт. Но так как все данные анонимные, другие пользователи получат только сведения о том, что у них был контакт с инфицированным, а также инструкцию с дальнейшими действиями. При этом не передаётся никакая информация о личности или месторасположении пациентов.

Теперь же компании показали интерфейс, благодаря чему можно лучше понять, как система будет работать на практике. Также было показано, как будут отображаться конкретные предупреждения и когда следует выполнять определённые вызовы API. Последняя информация более актуальна для разработчиков. Кроме того, Apple и Google также поделились библиотекой референсного кода (SDK для Android и инструментарий Xcode для iOS), которая послужит «стартовой площадкой» для разработки приложений агентствами здравоохранения. Хотя сам код никогда не предназначался для использования в качестве конечного приложения.

Компании отказались назвать каких-либо конкретных партнёров из государственного сектора, но заявили, что к ним активно обращались правительства многих стран из-за уникального доступа на уровне операционной системы к системам Bluetooth в смартфонах.

Apple и Google изложили шесть конкретных принципов, которых должны придерживаться партнёры из государственного сектора. В частности, приложения могут использоваться только для действий, направленных на борьбу с распространением COVID-19, они будут ограничены в использовании сервисов определения местоположения и потребуют согласия на получение доступа к API или предоставление информации о положительном диагнозе. Технологические гиганты не позволят размещать никакой целевой рекламы в конечных приложениях; любые существующие приложения, использующие целевую рекламу или службы определения местоположения, должны будут отключить эти системы, прежде чем они получат доступ к API.

Также отмечается, что с целью избегания фрагментации, компании намерены ограничить доступ только для одного приложения на страну. Хотя формулировка оставляет возможные исключения для некоторых стран, таких как США, где может использоваться региональный подход (на уровне штатов), а не общегосударственный.

Источник: The Verge