



В рамках предполагаемого урегулирования коллективного иска между американскими разработчиками приложений и компанией Apple предусматривается, что технологический гигант выплатит $100 млн в пользу разработчиков. В мировом соглашении Apple также «разъясняет» свои правила. Она поясняет, что iOS-разработчики могут связываться со своими клиентами с целью сообщить им о вариантах оплаты за пределами App Store. Это можно делать, используя информацию, собранную в их приложениях, при наличии разрешения.

Это изменение урегулирует один из аспектов правил Apple, который активно поддавался критике. В июньском обновлении Руководства по App Store Apple уже изменила свои правила и позволила разработчикам общаться с клиентами вне своих приложений. Но при этом оставался в силе запрет на связь с пользователями по поводу альтернативных вариантов оплаты, используя информацию, полученную внутри приложений. Для этого приходилось бы использовать другие способы связи. Таким образом, если это соглашение в рамках иска будет одобрено, указанное ограничение перестанет действовать, и разработчикам будет проще связаться с клиентами. Хотя это и не совсем то, о чём просили многие разработчики. Они хотели прямо в приложении сообщать пользователям о возможности использовать альтернативные способы оплаты, помимо системы Apple, чтобы избежать выплаты комиссии в размере 30%.

Что касается выплаты в сумме $100 млн, она будет разделена между мелкими разработчиками, заработавшими не более $1 млн «за все свои приложения за каждый календарный год, в котором у разработчиков была учётная запись, с 4 июня 2015 года по 26 апреля 2021 года». Apple решила назвать это «Фонд поддержки малых разработчиков». Соответствующих разработчиков ожидают выплаты в размере $250 до $30 тыс. Конкретная сумма будет зависеть от количества людей, подавших заявки. Оставшиеся невыплаченные средства будут переданы некоммерческой организации Girls Who Code.

Среди прочих моментов упоминается сохранение программы App Store Small Business Program как минимум на 3 года. Она предусматривает, что разработчики с годовым доходом менее $1 млн смогут воспользоваться снижено до 15% комиссией от продаж.

Кроме того, Apple снижает размер комиссии до 15% (вместо нынешних 30%) и для некоторых издателей, которые предлагают платные подписки и покупки внутри приложений. Чтобы воспользоваться этим предложением, издателям нужно подать заявку в новую программу Apple News Partner Program и согласиться с некоторыми дополнительными требованиями, которые, естественно, приносят пользу Apple и выходят за рамки простого поддержания канала в Apple News. В частности, Apple устанавливает следующие требования:

Издатели должны поддерживать надёжный канал Apple News в Австралии, Канаде, США и Великобритании и публиковать весь контент на этом канале в формате Apple News Format. Если издатель находится за пределами этих регионов и не публикует контент в формате Apple News Format, он должны делиться контентом через RSS-канал.

Основная функция приложения издателя должна заключаться в доставке оригинального, профессионально созданного новостного контента.

Приложение издателя должно быть доступно в App Store и позволять пользователям приобретать автоматически возобновляемые подписки через систему покупок Apple внутри приложения.

Владелец учётной записи участника программы Apple Developer Program должен согласиться с отдельным приложением к Лицензионному соглашению программы Apple Developer Program.

Источник: The Verge 1, 2