Apple iPhone 12 Pro Max в AnTuTu демонстрируют небольшой прирост производительности и проигрывает флагманам на Android с чипсетом Snapdragon 865+





Хотя во время недавней сентябрьской презентации компания Apple не представила новые модели своих смартфонов, она всё же рассказала о мобильном процессоре A14 Bionic, который станет сердцем iPhone следующего поколения. Apple заявляла о приросте производительности CPU на 17% и GPU на 8% по сравнению с предшественниками. Обнаруженные результаты тестирования iPhone 12 Pro Max в пакете AnTuTu примерно подтверждают эти заявления.

Как свидетельствуют данные AnTuTu, iPhone 12 Pro Max демонстрирует прирост вычислительной производительности на 16% и прирост графической производительности на 4%. Более впечатляющим выглядит прирост производительности подсистемы памяти – сразу на 22%. Однако общий прирост производительности выглядит незначительным.

В тесте AnTuTu смартфон iPhone 12 Pro Max набрал 572333 балла. На фоне конкурирующего флагманского процессор Snapdragon 865+, который используется в Android-смартфонах и они набирают около 600 тыс. баллов, этот результат выглядит не особо впечатляющим.

Таким образом, можно сделать вывод, что первый в мире 5-нанометровый процессор не обеспечивает существенного прироста производительности, как того можно было бы ожидать. Тому может быть несколько причин. Например, Apple могла сделать упор на энергоэффективности в ущерб росту производительности. Эта версия объясняет тот факт, что новый планшет iPad Air на базе процессора A14 Bionic обеспечивает такую же длительность автономной работы, как и предшественник, хотя обладает на 8% меньшей батареей. Кроме того, в тестировании мог принимать участие инженерный образец, который ещё не полностью доведён до должного уровня.

Источник: gsmarena