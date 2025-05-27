Realme GT 7 и GT 7T вышли на мировом рынке — 7000 мА-ч и сверхбыстрая зарядка от €650

Рынок флагманских смартфонов продолжает разрастаться, и компания Realme предложила очередные новинки для своих поклонников. После нескольких недель намеков и утечек бренд официально представил глобальные версии своих новых топовых смартфонов: Realme GT 7 и Realme GT 7T. Оба устройства вышли с процессорами MediaTek, большими батареями и быстрой зарядкой. Рассмотрим подробнее.

Realme GT 7

Глобальный Realme GT 7 отличается от китайской версии в некоторых ключевых характеристиках. Его оснастили процессором MediaTek Dimensity 9400e вместо Dimensity 9300+. Вместе с тем глобальная версия содержит 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2780х1264 пикселей и частотой обновления 120 Гц (вместо 144 Гц в Китае). Если бы это была Xiaomi, она уже предложила этот смартфон как новую модель с совершенно другим названием. Дактилоскопический сенсор — подэкранный, оптический. Устройство может комплектоваться оперативной памятью объемом до 16 ГБ и хранилищем емкостью до 512 ГБ.

Глобальная версия предлагает более мощную камеру благодаря добавлению 50-мегапиксельного телефото модуля с 2-кратным оптическим зумом. Он дополняет основной 50-мегапиксельный 1/1,56-дюймовый модуль (Sony IMX906) с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера обновлена до 32-мегапиксельного сенсора. У Xiaomi это была бы уже третья модель под другим брендом.

Особенность модели — новая фирменная система охлаждения IceSence с графеном, которая, по словам Realme, обеспечивает лучшую теплоотдачу, чем традиционные медные радиаторы. Благодаря этой системе температура чипа при высоких нагрузках может снижаться до 6°C.

Еще одна фишка новинки — батарея емкостью 7 000 мА-ч с проводной зарядкой мощностью 120 Вт. Она восстанавливает 50% заряда за 14 минут, а полный заряд — за 40 минут. Предусмотрен также режим питания в обход аккумулятора для уменьшения нагрева. Устройство поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP69. Смартфон работает под управлением оболочки Realme UI 6.0 на базе Android 15. Он получит 4 года обновлений ОС и 6 лет патчей безопасности.

Компания дополнительно предлагает версию Realme GT 7 Dream Edition, созданную в сотрудничестве с командой Aston Martin Aramco F1 Team. Эта модификация получила зеленый цвет Racing Green, металлическую эмблему Silver Wings и стильную упаковку с фирменным чехлом и SIM-булавкой в виде болида «Формулы-1».

Realme GT 7T

Realme GT 7T — это почти флагман, но немного проще. Более доступная альтернатива включает в себя 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800х1280 пикселей и частотой 120 Гц. В данном случае используется чип Dimensity 8400 Max. Его дополняют 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ встроенной памяти. Камеры немного проще: 50 МП основная (IMX896) с OIS и 8 МП сверхширокоугольная. Селфи-модуль — тоже на 32 МП.

Realme GT 7T получил такую же батарею емкостью 7 000 мА-ч со 120-ваттной зарядкой, имеет защиту IP69, модули Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4. Здесь тоже доступна ОС Android 15 с Realme UI 6.0.

Цены

Смартфоны серии Realme GT 7 уже доступны для заказа в некоторых регионах. Цены представлены в следующей таблице.

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Конфигурация Realme GT 7 Realme GT 7T 12/256 ГБ €749,99 €649,99 12/512 ГБ €799,99 €699,99 16/512 ГБ (Dream Edition) €899,99 –

Источник: gsmarena