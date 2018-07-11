Apple исправила ошибку, которая вызывала сбой iPhone при написании слова «Taiwan»

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Многие технологические компании вынуждены писать код с учётом ряда специфических ограничений Китая, включая отказ признания независимого статуса Тайваня. Однако подход Apple к этому вопросу был явно «ошибочным». Из-за ошибки в iOS мобильные устройства Apple аварийно завершали работу при написании слова «Taiwan» или использовании эмодзи с флагом Тайваня.

Эта ошибка встречалась в iOS 11.3 и более ранних версиях операционной системы. Причём, она проявлялась лишь у некоторых пользователей, у которых встречались специфические настройки языка и региона. По мнению экспертов, при определённых параметрах настроек возвращался «нулевой» код, который и приводил к сбою при попытке упомянуть Тайвань.

Однако с выпуском обновления iOS 11.4.1 компания Apple наконец полностью устранила эту ошибку.

Источник: Engadget