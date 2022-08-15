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Apple изучает возможность показа рекламы на iPhone — Марк Гурман из Bloomberg

Apple изучает возможность показа рекламы на iPhone — Марк Гурман из Bloomberg

Компания Apple рассматривает возможность добавления рекламы в большее количество приложений, предустановленных на iPhone и других устройствах Apple, включая Maps, Books и Podcasts. Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, компания провела внутреннее тестирование поисковых объявлений в Maps, которые могут отображать рекомендации при поиске ресторанов, магазинов или других близлежащих заведений.

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Apple уже использует аналогичную рекламную модель в App Store – разработчики могут платить за продвижение своего приложения на странице поиска по определённому запросу, например «головоломки» или «фоторедактор». Как отмечает Гурман, реклама в Maps может работать таким же образом, когда компании платят за то, чтобы их объявления появлялись в верхней части результатов поиска.

Гурман считает, что Apple также могла бы добавить рекламу в свои приложения Podcasts и Books. Потенциально это может позволить издателям размещать рекламу в областях внутри приложения или платить за то, чтобы их контент размещался выше в результатах поиска. Сейчас все три приложения не содержат рекламы.

Отметим, в App Store уже есть реклама на странице Search. Гурман считает, что Apple дополнительно разместит рекламу на вкладке Today и на страницах загрузки приложений. По данным 9to5Google, реклама на вкладке Today будет отображаться в виде больших карточек со словом Ad, расположенным под названием приложения, а реклама на отдельных страницах приложения будет выделена синим цветом в разделе You Might Also Like.

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Кроме того, реклама может появиться и в сервисе Apple TV Plus. Гурман считает, что компания может запустить более дешевый тарифный план с поддержкой рекламы. Netflix, и Disney Plus планируют сделать такие же новшества к концу этого года. Сейчас Apple TV Plus предлагает план подписки без рекламы за $4,99 в месяц (хотя сервис начал показывать рекламу во время прямых трансляций Friday Night Baseball).

Apple впервые запустила рекламу в App Store в 2016 году, а также отображает объявления в своих приложениях Stocks и News.

Источник: The Verge


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