Apple извинилась за прослушивание подрядчиками запросов пользователей к Siri, разорвала с ними контракты и внесла изменения в политику конфиденциальности





Apple уволила более 300 человек в городе Корк (Ирландия), которые были наняты в рамках программы оценки качества работы голосового помощника Siri, сообщает издание The Guardian. Сотни сотрудников по всей Европе, которые прослушивали запросы пользователей Siri, также лишились своей работы. Все они были наняты подрядчиками Apple, но компания решила прекратить действие программы после скандала с разглашением конфиденциальной информации.

Вместе с этим компания Apple извинилась за то, что её подрядчики тайно слушали аудиозаписи разговоров пользователей с Siri и могли получить доступ к конфиденциальной информации.

«Мы понимаем, что не полностью соответствовали высоким идеалам, и приносим свои извинения за это», – говорится в заявлении на сайте Apple.

Компания также объявила о некоторых изменениях в политике конфиденциальности Siri. Apple обещает больше не хранить по умолчанию аудиозаписи взаимодействия с голосовым помощником, а вместо этого будет использовать сгенерированные компьютером расшифровки. Пользователи смогут сами выбирать, хотят ли они участвовать в программе улучшения работы Siri при условии строгого контроля конфиденциальности или нет. Apple будет задействовать только своих сотрудников для прослушивания запросов, а случайные записи, которые являлись основным источником конфиденциальной информации, будут удаляться. Те, кто всё-таки согласится на такие условия, смогут отказаться от участия в программе в любое время. Соответствующие изменения вступят в силу осенью, когда выйдет обновление программного обеспечения.

Источники: Engadget и The Verge