Apple приостановила прослушивание запросов пользователей к Siri подрядчиками по анализу речи





Apple приостановила программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на заявление компании.

По словам представителя Apple, подрядчики получали меньше 1% от ежедневных голосовых запросов, а сами записи длились обычно несколько секунд. Специалисты оценивали, была ли Siri запущена намеренно или по ошибке, следили за уместностью ответов Siri на заданные вопросы и так далее. При этом аудиозаписи «поставлялись анонимно, случайным образом и не были привязаны к именам или ID пользователей».

Apple заявила, что пересмотрит свою программу контроля качества, а также пообещала выпустить обновление, которое позволит пользователям выбирать, будут ли их запросы отправляться на проверку. Отметим, что в настоящее время в пользовательском соглашении Siri указано, что записи, сделанные голосовым помощником, «могут быть использованы в целях улучшения работы сервиса»; в то же время, в соглашении не оговаривается, что записи могут прослушиваться третьими лицами.

Напоследок напомним, что в конце июля 2019 года одна из компаний-подрядчиков Apple «с целью оповестить общественность об угрозе попадания приватных сведений в руки злоумышленников» рассказала The Guardian, что к ее сотрудникам часто попадают записи с конфиденциальной медицинской информацией, данными о наркосделках, банковской информацией, а также занимающимися любовью парами. При этом отрывки поставляются вместе с информацией о местоположении пользователя, что позволяет с относительной легкостью идентифицировать человека, несмотря на все усилия Apple по анонимизации информации. Кроме того, подрядчик заметил, что Siri «имеет большие проблемы с ложными срабатываниями» и нередко начинает запись после застегивания молнии на одежде, а при ношении Apple Watch — сразу после поднятия руки.

Источник: VC