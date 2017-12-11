Apple купила сервис распознавания музыки Shazam

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Компания Apple сообщила о покупке популярного сервиса распознавания Shazam, который позволяет находить музыку, фильмы, ТВ-шоу и рекламу, используя для этого короткие аудиозаписи.

«Мы рады сообщить, что Shazam заключил соглашение, чтобы стать частью Apple» – передаёт The Verge официально заявление пресс-службы Apple – «Shazam – одно из самых рейтинговых приложений в мире и любимое сотнями миллионов пользователей, и мы не можем представить себе лучшего дома для Shazam, чтобы мы могли продолжать инновации и создавать магию для наших пользователей».

По предварительной информации, сумма сделки составила $400 млн, что намного меньше последней оценочной стоимости Shazam в $1 млрд, которая была озвучена во время последнего раунда инвестиций в сервис.

В Apple планируют использовать разработки Shazam в стриминговом сервисе Apple Music. «Apple Music и Shazam являются естественным сочетанием, разделяя страсть к открытию музыки и предоставляя отличные музыкальные впечатления нашим пользователям. У нас есть интересные планы, и мы с нетерпением ждем объединения с Shazam после утверждения сегодняшнего соглашения» – заявляют в компании.