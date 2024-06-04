Новости Устройства 04.06.2024 в 09:50 comment views icon

Apple ложно рекламировала новый iPad Air с чипом M2, утверждая о 10 ядрах GPU. Теперь говорит, что их 9

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Недавно Apple анонсировала новый планшет iPad Air с чипом M2. На сайте компании в разделе технических характеристик отмечалось, что эта модель имеет чип с 8 ядрами CPU и 10 ядрами GPU. Однако теперь ресурс 9to5mac обнаружил, что компания уменьшила количество ядер GPU с 10 до 9.

Apple неправдиво рекламувала новий iPad Air з чипом M2, стверджуючи про 10 ядер GPU. Тепер каже, що їх 9

«Обновленная» конфигурация процессора iPad Air теперь фигурирует на сайте Apple и указывает «9-core GPU». Что интересно, на некоторых региональных сайтах, в частности, украинском, указано наличие 10 ядер графического процессора. Похоже, компания еще не успела обновить все свои региональные сайты, чем продолжает сбивать с толку пользователей.

Apple неправдиво рекламувала новий iPad Air з чипом M2, стверджуючи про 10 ядер GPU. Тепер каже, що їх 9

Пока неизвестно, что заставило Apple пересмотреть показатель количества доступных ядер GPU. Возможно, это связано с изменением уровня производительности, который теперь не соответствует 10-ядерной конфигурации чипа. Или же есть проблемы с выходом годных чипов с рабочими 10 ядрами, поэтому одно из них приходится ограничивать. К Apple обратились с просьбой прокомментировать эти изменения, но пока что она не сделала этого.

Следует отметить, что процессор M2 также используется в составе предыдущего планшета iPad Pro, и он содержит 10 ядер GPU. Возможно, таким образом Apple пытается дистанцировать устройства по уровню производительности, ограничив количество доступных ядер. Хотя такие изменения в спецификациях могут попасть под ложную рекламу.

Источник: wccftech

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