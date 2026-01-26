Новости Технологии 26.01.2026 comment views icon

Apple Mac Mini сметают с полок магазинов, поскольку монополия NVIDIA на CUDA ослабла благодаря Claude Code

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Apple Mac Mini змітають з полиць магазинів, оскільки монополія NVIDIA на CUDA послабилася завдяки Claude Code

Агент ИИ-кодирования Claude Code смог перенести код CUDA от NVIDIA на платформу ROCm всего за полчаса. Следствием этого стал ажиотаж на Apple Mac Mini, которые теперь поддерживают эти вычисления.

На прошлой неделе пользователь reddit с ником johnnytshi заявил о достижении, которое несколько меняет ситуацию с устройствами, пригодными для вычислений CUDA. Результат своей работы он изложил на GitHub.

«Claude Code только что портировал CUDA-бэкэнд на ROCm за 30 минут. Я никогда раньше не писал ядро. Вам даже не нужен hipify или промежуточное ПО для переноса. Просто портируйте CUDA с помощью Claude Code, который обеспечивает нативную производительность с самого начала», — говорится в сообщении.

В теме сразу же возник спор, просто ли заменяет инструмент «cuda_» на «hip_» в названиях функций, но, как объясняет Wccftech, результат более сложный: Claude Code интеллектуально заменяет ключевые слова CUDA на ROCm, обеспечивая согласованность базовой логики конкретных ядер, а не просто замену. Еще одно преимущество заключается в том, что теперь не нужно настраивать сложные среды перевода, такие как Hipify.

Автор сообщения не уточнил, над каким типом кодовой базы он работает, поскольку ROCm имитирует несколько аспектов платформы CUDA от NVIDIA, поэтому простой порт не будет сложным для ИИ. Интереснее, если речь идет о взаимосвязанных кодовых базах, что потребует широкого контекста для эффективного портирования агентской системой на ROCm. Также, поскольку CUDA сосредоточена на «глубокой аппаратной оптимизации», утверждается, что результат Claude Code все равно будет несовершенным.

Издание отмечает, что уже несколько месяцев продолжаются различные попытки преодоления «рва» CUDA, которые осуществляют независимые разработчики, и даже такие компании, как Microsoft. В связи с прорывом выше на днях сложились интересные последствия на рынке компьютеров Apple. По словам Wccftech, «Apple имеет замечательную экосистему, хотя и ограниченную отсутствием бесперебойного взаимодействия с такими необходимыми ресурсами, как CUDA от NVIDIA». Сообщается, что Mac mini уже быстро раскупают, поскольку кодеры не могут устоять перед возможностью использовать оборудование Apple в рабочих процессах.

Также в сети стали распространяться шутки, что Apple уже выпускает посвященные теме маркетинговые материалы. Ранее мы писали, о кластере на основе нескольких соединенных Mac mini, эта тенденция может получить второе дыхание.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Опендатабот: ФЛП по ІТ в Украине "живут" в среднем 4 года
NVIDIA будет поставлять на треть меньше RTX 50, из-за дефицита памяти "под нож" пойдут 5070 Ti и 5060 Ti, — инсайдеры
Когда выйдет NVIDIA RTX 60: первые данные о релизном окне и процессоре
Что будет, если пропустить воду через тепловые трубки процессорного кулера и поставить его на NVIDIA RTX 3070? Получилось неплохо
Как сделать маникюр беспроводной зарядкой Apple Watch, или новая волна популярности магнитного лака
Подделка "носка" Apple для iPhone стоит всего $6
Создатель сериала "Плюрибус" раскрыл оригинальный финал для Кэрол и Манусоса
NVIDIA RTX 5090 подорожает до $5000 в 2026 году, — инсайдеры
Энтузиаст создал игры для BIOS: UEFI выключит ПК, если не пройти
Apple ждет редизайн: автор Liquid Glass и преемник Джони Айва уходит в Meta после 10 лет работы
Два двойных башенных кулера CPU на NVIDIA RTX 2060 снизили температуру на 35°C — новый мод TrashBench
Снова кирпич вместо NVIDIA RTX 5080 в коробке — магазин отказался предоставить замену
NVIDIA DLSS 4.5 стала доступной для всех, а разработчики игр получили инструменты для ее интеграции
Прогресс наоборот: NVIDIA "посмотрит" на возрождение старых видеокарт, AMD "активно работает" над возвращением Zen 3
Разработчик ИИ приобрел за €7500 исправную станцию NVIDIA Grace Hopper с 960 ГБ LPDDR5X стоимостью от $80 000 — но пришлось потрудиться
Первые независимые тесты DLSS 4.5 подтверждают значительное падение производительности на видеокартах предыдущих поколений
Провал Siri и Intelligence: Apple отправляет на пенсию главу подразделения ИИ
Настоящий пожар: кабель NVIDIA RTX 5090 сгорел дотла
NVIDIA попробовала техпроцесс Intel 18A и ей не понравилось
Ошибка перевода: Apple iPhone 18 Pro не получит фронтальную камеру сбоку
NVIDIA вернула поддержку PhysX в видеокарты RTX 50
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить