Apple Mac Mini сметают с полок магазинов, поскольку монополия NVIDIA на CUDA ослабла благодаря Claude Code

Агент ИИ-кодирования Claude Code смог перенести код CUDA от NVIDIA на платформу ROCm всего за полчаса. Следствием этого стал ажиотаж на Apple Mac Mini, которые теперь поддерживают эти вычисления.

На прошлой неделе пользователь reddit с ником johnnytshi заявил о достижении, которое несколько меняет ситуацию с устройствами, пригодными для вычислений CUDA. Результат своей работы он изложил на GitHub.

«Claude Code только что портировал CUDA-бэкэнд на ROCm за 30 минут. Я никогда раньше не писал ядро. Вам даже не нужен hipify или промежуточное ПО для переноса. Просто портируйте CUDA с помощью Claude Code, который обеспечивает нативную производительность с самого начала», — говорится в сообщении.

В теме сразу же возник спор, просто ли заменяет инструмент «cuda_» на «hip_» в названиях функций, но, как объясняет Wccftech, результат более сложный: Claude Code интеллектуально заменяет ключевые слова CUDA на ROCm, обеспечивая согласованность базовой логики конкретных ядер, а не просто замену. Еще одно преимущество заключается в том, что теперь не нужно настраивать сложные среды перевода, такие как Hipify.

Автор сообщения не уточнил, над каким типом кодовой базы он работает, поскольку ROCm имитирует несколько аспектов платформы CUDA от NVIDIA, поэтому простой порт не будет сложным для ИИ. Интереснее, если речь идет о взаимосвязанных кодовых базах, что потребует широкого контекста для эффективного портирования агентской системой на ROCm. Также, поскольку CUDA сосредоточена на «глубокой аппаратной оптимизации», утверждается, что результат Claude Code все равно будет несовершенным.

Издание отмечает, что уже несколько месяцев продолжаются различные попытки преодоления «рва» CUDA, которые осуществляют независимые разработчики, и даже такие компании, как Microsoft. В связи с прорывом выше на днях сложились интересные последствия на рынке компьютеров Apple. По словам Wccftech, «Apple имеет замечательную экосистему, хотя и ограниченную отсутствием бесперебойного взаимодействия с такими необходимыми ресурсами, как CUDA от NVIDIA». Сообщается, что Mac mini уже быстро раскупают, поскольку кодеры не могут устоять перед возможностью использовать оборудование Apple в рабочих процессах.

Также в сети стали распространяться шутки, что Apple уже выпускает посвященные теме маркетинговые материалы. Ранее мы писали, о кластере на основе нескольких соединенных Mac mini, эта тенденция может получить второе дыхание.