Apple меняет подход — с будущими обновлениями таких проблем, как с iOS 13, быть не должно





Релиз последней версии iOS 13, как известно, оказался очень проблемным. Собственно, буквально на днях вышли очередные обновления прошивок iOS 13.2.3 и iPadOS 13.2.3 для смартфонов iPhone и планшетов iPad, исправляющие разного рода мелкие ошибки. Чтобы избежать повторения подобной ситуации в будущем, в Apple решили в очередной раз изменить подход к тестированию ПО, чтобы повысить стабильность будущий обновлений.

Как сообщает Bloomberg, для повышения стабильности будущих версий ПО Apple решила использовать особый раздел экспериментальных функций и настроек. Ранее инженеры просто добавляли новые функции в ежедневные сборки iOS без какой-либо классификации и разделения по степени готовности. Это сильно затрудняло работу с промежуточными версиями ОС. Огромное количество параллельно разрабатывающихся функций разной степени готовности не позволяло обнаружить и исправить все ошибки. Новый же подход позволит внутренним командам разработчиков Apple лучше организовать процесс тестирования — все незавершенные функции будут отключены по умолчанию и будут включаться из специального меню для разработчиков. Это позволит лучше отслеживать свежие коммиты и обеспечит дополнительную гибкость при тестировании — неготовые и недоработанные компоненты можно будет легко убрать или перенести в следующий релиз.

Это тот же подход с изоляцией отдельных компонентов, который Google, Microsoft и многие другие компании успешно используют в течение многих лет в Chromium, Windows и других программных продуктах. И, честно говоря, удивляет здесь то, что Apple додумалась до этого только сейчас. Ну хотя бы Apple не собирается ограничиваться iOS. Сообщается, что этот же «новый» подход с изолированием новых компонентов будет применяться и в разработке iPadOS, watchOS, macOS и tvOS.

Это уже не первый раз, когда Apple уделяет внимание ошибкам, производительности и стабильности iOS. Как известно, в iOS 12 главный акцент был сделан как раз на том, чтобы повысить стабильность и скорость работы ОС, а не на расширении функциональности. Впрочем, и с предыдущей версией iOS в свое время тоже было немало проблем. Удастся ли в этот раз достичь желаемого результата, узнаем через год после выпуска iOS 14.

Источник: Bloomberg