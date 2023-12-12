Apple может снять ограничения NFC-оплаты только через Apple Pay в Европе, чтобы избежать антимонопольных штрафов

Apple пытается избежать штрафа и продолжающегося судебного процесса с Европейским Союзом. Компания якобы предлагает своим конкурентам доступ к технологии ближней радиосвязи (NFC), которая используется для платежей tap-and-go (прикоснись и иди). Американская компания предложила это в ответ на обвинения, выдвинутые Европейской комиссией в мае 2022 года, и расследованием потенциальных антимонопольных практик Apple Pay.

Еврокомиссия расследует деятельность Apple с 2020 года, а ее исполнительный вице-президент Маргрет Вестагер ранее заявляла, что существуют «признаки того, что Apple ограничивала доступ третьих сторон к ключевым технологиям, необходимым для разработки конкурентных решений мобильных кошельков на устройствах Apple».

Хотя нынешнее предложение Apple может спасти его от большого штрафа и урегулировать дело, оно не гарантирует, что дело сдвинется с мертвой точки, передает Engadget. Комиссия, вероятно, проведет консультации с конкурентами и клиентами Apple в течение следующего месяца или около того, чтобы определить, следует ли ей принимать это предложение. Более 2500 банков по всей Европе используют Apple Pay.

Apple также сталкивается с судебным иском в США, поданным в июле 2022 года кредитным союзом Affinity Credit Union из штата Айова. Она также обвиняет Apple в антиконкурентном поведении, незаконно ограничивая пользователей iOS в использовании Apple Pay для любых бесконтактных платежей.