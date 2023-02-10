Apple начала продавать восстановленные версии планшетов iPad Mini 6 и iPad Pro с чипом M1

Компания Apple добавила восстановленные модели iPad mini 6 и iPad Pro 2021 года в свой онлайн-магазин восстановленных устройств, впервые предложив планшеты по сниженной цене.

Цены на iPad mini 6 начинаются с $419 за модель с 64 ГБ встроенной памяти. Скидка по сравнению с первоначальной ценой ($499) составляет $80 (или 16%). Также доступна модель с хранилищем ёмкостью 256 ГБ по цене $549 (скидка $100 или 15%). Apple предлагает несколько вариантов цвета корпуса.

Планшет iPad mini 6 первоначально вышел в сентябре 2021. Он имеет 7,9-дюймовый дисплей от края до края, кнопку питания с Touch ID и дизайн в стиле iPad Air. Это самый маленький планшет в линейке Apple.

Цена восстановленного 11-дюймового iPad Pro начинается с $639 за версию с хранилищем ёмкостью 128 ГБ. В то же время восстановленный 12,9-дюймовый ‌iPad Pro‌ в такой же конфигурации можно купить за $889. Apple также предлагает версии с хранилищем большей ёмкости и поддержкой мобильной связи.

Модели iPad Pro, которые Apple добавила в магазин восстановленных устройств, были впервые представлены в 2021 году. Они оснащены чипами M1 предыдущего поколения. В октябре 2022 года Apple обновила линейку iPad Pro, представив устройства с процессорами M2.

Восстановленные устройства Apple почти идентичны новым продуктам. В процессе восстановления они проходят полное функциональное тестирование. Восстановленные устройства имеют право на участие в программе AppleCare+, а также обеспечиваются таким же 14-дневным периодом возврата, что и новые устройства Apple.

Источник: macrumors