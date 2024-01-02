Новости Устройства 02.01.2024 в 15:10 comment views icon

Apple нарушила 12-летнюю традицию ─ в 2023 году не вышло ни одной новой модели iPad

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Apple нарушила 12-летнюю традицию ─ в 2023 году не вышло ни одной новой модели iPad

Apple нарушила традицию, которую поддерживала на протяжении 12 лет. Впервые с момента запуска линейки iPad компания на протяжении целого года не выпустила новой или обновленной модели планшета.

С момента своего дебюта в 2010 году iPad стал важным устройством для Apple и явным лидером на рынке планшетов. Компания выпускала как минимум одну новую модель каждый год. В последнее время Apple выпускает целых четыре новые модели iPad в год. Но на протяжении всего 2023 года не вышло ни одной новинки в различных семействах iPad. Предыдущая презентация новых планшетов Apple состоялись в октябре 2022 года.

Хронология выпусков iPad выглядит следующим образом:

  • 2010: iPad (1-го поколения)
  • 2011: iPad 2
  • 2012: iPad (3-го поколения), iPad (4-го поколения) и iPad mini (1-го поколения)
  • 2013: iPad Air (1-го поколения) и iPad mini 2
  • 2014: iPad Air 2 и iPad mini 3
  • 2015: iPad mini 4 и 12,9-дюймовый iPad Pro (1-го поколения)
  • 2016: 9,7-дюймовый iPad Pro
  • 2017: iPad (5-го поколения), 12,9-дюймовый iPad Pro (2-го поколения), и 10,5-дюймовый iPad Pro
  • 2018: iPad (6-го поколения), 11-дюймовый iPad Pro (1-го поколения) и 12,9-дюймовый iPad Pro (3-го поколения)
  • 2019: iPad (7-го поколения), iPad Air (3-го поколения) и iPad mini (5-го поколения)
  • 2020: iPad (8-го поколения), iPad Air (4-го поколения), 11-дюймовый iPad Pro (2-го поколения) и 12,9-дюймовый iPad Pro (4-го поколения)
  • 2021: iPad (9-го поколения), iPad mini (6-го поколения), 11-дюймовый iPad Pro (3-го поколения) и 12,9-дюймовый iPad Pro (5-го поколения)
  • 2022: iPad (10-го поколения), iPad Air (5-го поколения), 11-дюймовый iPad Pro (4-го поколения) и 12,9-дюймовый iPad Pro (6-го поколения)
  • 2023: ─

Единственным устройством, связанным с iPad, выпущенным в 2023 году, был Apple Pencil с USB-C.

Этот годовой перерыв в выпуске новых iPad примечателен, учитывая историю линейки продуктов. Он может сигнализировать о необходимости задуматься о направлении развития устройства. Поскольку iPad стал более совершенным и широко распространенным, необходимость частых обновлений для многих потенциальных клиентов уменьшилась. Этот сдвиг в поведении потребителей мог бы побудить Apple пересмотреть свою стратегию в отношении планшетов, сосредоточив внимание на более эффективных и менее частых обновлениях устройств.

Вместе с тем следует учитывать критику, с которой столкнулась Apple в отношении растущей сложности линейки iPad, а также вопросов, касающихся направления iPadOS. Взяв годичный перерыв, Apple, возможно, планирует скорректировать линейку с более четким пониманием цели в будущем.

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Слухи и прогнозы аналитиков указывают, что в 2024 году Apple намерена обновить всю линейку iPad.

Источник: macrumors

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