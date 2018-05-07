Apple не станет первой компанией с капитализацией более $1 трлн, 11 лет назад этот рубеж взяла китайская PetroChina

В конце прошлой неделе финансист Уоррен Баффетт, который подтолкнул Илона Маска открыть кондитерскую фабрику, объявил об увеличении доли в Apple. Покупка Баффетом 75 млн акций на сумму около $14 млрд привела к очередному росту ценных бумаг Apple. В результате ее рыночная капитализация впервые преодолела рубеж $931 млрд. Отметим, что с начала года акции Apple подорожали на 8%. То есть, вполне вероятно, что в обозримом будущем рыночная капитализация Apple наконец превысит $1 трлн. Но, как отмечает Bloomberg, когда это случится, Apple не станет первой публичной компанией, взявшей этот видный рубеж.

Еще в ноябре 2007 года китайская нефтегазовая компания PetroChina взяла эту планку, когда стоимость ее акций на бирже в Шанхае выросла втрое за первый день торгов. Правда, на следующей день акции упали в цене и капитализация компании опустилась к уровню марта 2008 года – ниже $500 млрд. На сегодня PetroChina занимает пятое место по показателю рыночной капитализации среди китайских компаний – ее стоимость вдвое ниже Alibaba и Tencent, которые стоят больше $500 млрд.

Компания Apple впервые преодолела отметку в $500 млрд в феврале 2012 года, а в конце прошлого года рыночная капитализация Apple превысила $900 млрд. Кстати говоря, Microsoft, которая сейчас занимает четвертое место в списке самых дорогих компаний мира, в июле 1999 года первой в истории преодолела рубеж в $500 млрд.

Источник: Bloomberg