Новости Устройства 21.12.2023 в 12:57 comment views icon

Apple не смогла остановить запрет на продажу Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Apple не смогла остановить запрет на продажу Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США

Apple проиграла попытку отсрочить запрет на продажу часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Комиссия по международной торговле США (International Trade Commission, ITC) отклонила ходатайство компании о приостановлении запрета на время ожидания апелляции.

В понедельник Apple объявила о своих планах убрать Watch Series 9 и Ultra 2 с полок магазинов в ответ на октябрьское решение Комиссии, согласно которому используемые в часах датчики SpO2 нарушают патенты производителя медицинского оборудования Masimo.

Apple прекратит продажи Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 в США по решению ITC

Последний день, когда можно приобрести Watch Series 9 и Ultra 2 в магазинах Apple – 24 декабря, тогда как официально запрет на импорт вступает в силу 26 декабря. Apple уже изучает способы обойти запрет, в том числе путем внесения изменений в программное обеспечение.

По причинам, изложенным в Заключении Комиссии, опубликованном одновременно с этим документом, Комиссия решила отклонить ходатайство Apple о приостановлении действия предписаний об устранении недостатков рассмотрения апелляции и/или в свете потенциального закрытия правительства.

– заявление International Trade Commission.

Вакансии

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Junior Data Analyst TRAFFBRAZA

Senior Account manager IT Delight, Київ

Content Marketing Manager YozmaTech, Віддалено, з/п 1500

Запрет действует только в США, а посторонние ритейлеры, как Best Buy, по-прежнему смогут продавать эти часы, пока не закончатся их запасы. У Apple еще есть шанс упразднить это решение, если президент Джо Байден наложит на него вето. Однако это маловероятно, передает The Verge.

Курс Англійської.
Навчання для різних цілей та рівнів: робоча англійська, початковий рівень, курси для дітей та підлітків.
Дізнатись про курс

Обзор Apple Watch Ultra 2: новый процессор и более яркий дисплей в старом корпусе

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Ще одна спеціалізація від Google Cloud. У Wise IT розповили про новий статус і його плюси
Як збільшити конверсії на сайті перед святами? Ось прості софти, якими користуються DOC.ua і Yakaboo
Вибираєте IT-інфраструктуру для бізнесу? П’ять дилем, з якими ви можете стикнутися

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить