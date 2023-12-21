Apple не смогла остановить запрет на продажу Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США

Apple проиграла попытку отсрочить запрет на продажу часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Комиссия по международной торговле США (International Trade Commission, ITC) отклонила ходатайство компании о приостановлении запрета на время ожидания апелляции.
В понедельник Apple объявила о своих планах убрать Watch Series 9 и Ultra 2 с полок магазинов в ответ на октябрьское решение Комиссии, согласно которому используемые в часах датчики SpO2 нарушают патенты производителя медицинского оборудования Masimo.
Apple прекратит продажи Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 в США по решению ITC
Последний день, когда можно приобрести Watch Series 9 и Ultra 2 в магазинах Apple – 24 декабря, тогда как официально запрет на импорт вступает в силу 26 декабря. Apple уже изучает способы обойти запрет, в том числе путем внесения изменений в программное обеспечение.
По причинам, изложенным в Заключении Комиссии, опубликованном одновременно с этим документом, Комиссия решила отклонить ходатайство Apple о приостановлении действия предписаний об устранении недостатков рассмотрения апелляции и/или в свете потенциального закрытия правительства.
– заявление International Trade Commission.
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Запрет действует только в США, а посторонние ритейлеры, как Best Buy, по-прежнему смогут продавать эти часы, пока не закончатся их запасы. У Apple еще есть шанс упразднить это решение, если президент Джо Байден наложит на него вето. Однако это маловероятно, передает The Verge.
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