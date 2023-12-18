Apple прекратит продажи Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 в США по решению ITC

Apple объявила, что вскоре она прекратит продажи своих флагманских моделей умных часов Apple Watch в США. Уже на этой неделе Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 больше не будут доступны для покупки через компанию.

Apple вынуждена пойти на такой шаг из-за решения Комиссии по международной торговле США (ITC), которое стало следствие длительного патентного спора между Apple и Masimo. Обе компании не могут прийти к соглашению из-за технологии датчика кислорода в крови, используемого в Apple Watch.

ITC объявила о своем решении еще в октябре, поддержав решение судьи, принятое в январе. В результате дело было передано администрации Байдена на 60-дневный период президентского рассмотрения. В рамках этого процесса президент Байден мог наложить вето на решение, но этого еще не произошло. Период президентского рассмотрения истекает 25 декабря. В связи с этим Apple сделала заявление, чтобы «превентивно» принять меры для выполнения решения ITC.

В результате умные часы Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch Series 9 больше не будут доступны для заказа на сайте Apple в США, начиная с 21 декабря, а в розничных точках Apple продажи прекратятся с 24 декабря. Модель Apple Watch SE, не имеющая датчика кислорода в крови, не попадает под ограничения и останется в продаже.

Следует отметить, что решение ITC запрещает Apple продавать затронутые модели часов. Но эти устройства по-прежнему будут доступны для покупки в других торговых точках, включая Amazon и Best Buy. Во всяком случае, некоторое время.

Решение ITC блокирует весь импорт Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США после 25 декабря. Также компании будет запрещено продавать эти устройства реселлерам. Таким образом, если решение останется в силе, это повлияет на доступность Apple Watch и у других розничных продавцов.

Ограничение не распространяется на проданные ранее модели Apple Watch с датчиком кислорода в крови, который дебютировал в Apple Watch Series 6 в 2020 году. Существующие модели Apple Watch с функцией мониторинга кислорода в крови продолжат работать без изменений. Запрет ITC распространяется только на новые продажи затронутых моделей Apple Watch. Распоряжение ITC также делает исключение для обслуживания, ремонта или гарантийного срока для устройств, проданных до 25 декабря.

Источник: 9to5mac