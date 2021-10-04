WSJ: Apple не создает видеоигры, но зарабатывает на них больше, чем Sony, Microsoft и Nintendo вместе взятые

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В 2019-м Apple заработала с продаж игр около 8,5 миллиарда долларов — на два миллиарда больше, чем общая операционная прибыль Sony, Nintendo, Microsoft и Activision за тот же период, следует из оценки аналитиков The Wall Street Journal (WSJ).

В своих расчетах аналитики WSJ опирались на свежий отчет аналитической фирмы Sensor Tower и официальной документацией, обнародованной в рамках судебного разбирательства между Epic Games и Apple. Согласно отчету Sensor Tower, в 2019 финансовом году выручка App Store составила 15,9 миллиарда долларов. Исходя из судебных документов, операционная прибыль App Store за тот же период составила 12,3 миллиарда долларов. Около 69% выручки App Store принесли игры — в денежном выражении это около $11 млрд.

В то же время аналитики WSJ считают, что Apple в 2019 году заработала на чужих играх около 8,5 миллиарда долларов, что, как было отмечено выше, на два миллиарда превышает общую операционную прибыль Sony, Nintendo, Microsoft и Activision за тот же период.

По оценкам Sensor Tower, в 2020 году пользователи App Store потратили на мобильные игры в общей сложности 45 миллиардов долларов.