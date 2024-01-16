Apple начнет продавать гарнитуру виртуальной реальности Vision Pro за пределами США накануне WWDC 2024 в июне, — Куо

Apple Vision Pro начнет продаваться в США начиная со 2 февраля, однако даты открытия международных продаж пока не объявлены. По мнению известного аналитика Мин-Чи Куо, это произойдет накануне конференции для разработчиков WWDC 2024, которая пройдет в июне.

Куо сказал, что Apple планирует поделиться новыми деталями о visionOS с разработчиками по всему миру на Всемирной конференции разработчиков 2024 года (WWDC). Чтобы сделать этот шаг навстречу достойным внимания глобальным разработчикам, Apple должна сделать Vision Pro доступной на рынках за пределами США до начала мероприятия, передает MacRumors.

Мин-Чи объяснил, что причиной того, что Apple сначала ограничила продажи Vision Pro только Соединенными Штатами, является ограниченность предложения и желание убедиться, что процесс продаж пройдет гладко, прежде чем расширять его, а также уделить время модификации программного обеспечения для других языков и стран. По слухам, первыми будут Великобритания, Канада и Китай.

Пока непонятно какой объем поставок будет доступен, когда Vision Pro поступит в продажу за пределами США. Ожидается, что к моменту запуска в США будет доступно только 80 000 единиц, поэтому ожидается, что гарнитура будет быстро распродана, а после этого возникнут длительные задержки доставки.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.