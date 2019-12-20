Apple открывает исходный код инструментов HomeKit, чтобы ускорить продвижение устройств умного дома





Apple открывает доступ к некоторым из своих инструментов для умного дома, чтобы «ускорить разработку» нового стандарта умного дома, о котором вчера объявили лидеры отрасли. Части Apple HomeKit Accessory Development Kit (ADK) теперь будут доступны любому разработчику для экспериментов, независимо от того, имеют ли они деловые отношения с Apple.

Проект Connected Home over IP будет включать элементы существующих технологий каждой компании, будь то Amazon Alexa, Weave Google или HomeKit от Apple, что позволит устройствам умного дома работать более эффективно. Решение Apple открыть исходный код элементов HomeKit выглядит разумным первым шагом к интеграции технологий компании в новый стандарт.

Важно отметить, что этот шаг вовсе не означает, что HomeKit будет полностью переведён на модель открытого исходного кода, или что только любой сможет использовать программное обеспечение для разработки и выпуска своего собственного Apple-совместимого аксессуара для умного дома. Производителям по-прежнему необходимо зарегистрироваться в программе Apple HomeKit MFi, чтобы получить доступ к коммерческой версии спецификации протокола аксессуаров и продавать свои устройства. Но перевод части инструментов платформы на условия открытого исходного кода облегчит производителям создание прототипов устройств, прежде чем тратить деньги на то, чтобы стать партнером MFi.

Источник: The Verge