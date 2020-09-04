Apple отложила внедрение нового правила приватности, которое позволит владельцам iPhone блокировать отслеживание рекламодателями





Компания Apple решила отложить внедрение нового правила, направленного на повышение приватности пользователей iOS-устройств. Оно предусматривает, что разработчики должны запрашивать у пользователей разрешение на сбор их данных и отслеживание активности в мобильных приложениях или на сайтах при использовании iPhone и iPad.

Первоначально Apple планировала внедрить это правило с выходом новой версии мобильной операционной системы iOS 14 осенью этого года. Теперь же новшества не будут вводиться до начала 2021 года. Таким образом, у разработчиков будет больше времени, чтобы подготовиться к этим изменениям.

Среди компаний, наиболее обеспокоенных этим нововведением, числится Facebook. Она заявила, что прекратит использовать уникальные идентификаторы, о которых Apple намерена предупреждать пользователей, но выразила обеспокоенность по поводу сторонних рекламодателей в своей сети, которые не могут позволить себе сделать то же самое.

Это одно из наиболее существенных изменений правил для разработчиков, затрагивающих вопросы приватности. Эта функция была анонсирована во время проведения конференции WWDC в июне этого года. Предполагается, что функция будет демонстрировать пользователям уведомление, когда приложение запрашивает их так называемый код идентификации для рекламодателей (Identification for Advertisers, IDFA). Ожидается, что многие пользователи откажутся от передачи данных. Facebook заявляет, что эта функция может «серьёзно повлиять» на её рекламную сеть. Однако руководство социальной сети решило полностью прекратить сбор кодов IDFA.

IDFA – это уникальный идентификатор, который помогает рекламодателям отслеживать эффективность рекламы в мобильных приложениях, на сайтах, почтовых клиентах и ​​т.д. Благодаря этому рекламодатели, например, узнают, что пользователь загрузил игру для iOS через объявление в Facebook, или когда он нажал на ссылку в Instagram, которая ведёт на страницу продукта в интернет-магазине. Существуют и другие – более сложные – способы отслеживания рекламодателями пользователей в интернете. Но IDFA – это, как правило, стандартный отраслевой подход, который полезен для различных типов рекламы, устройств и платформ. Решение Apple ограничить возможность его использования через соответствующее уведомление о согласии может иметь серьёзные последствия для рекламной индустрии и работы механизмов отслеживания пользователей мобильных устройств.

Источник: The Verge