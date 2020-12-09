Apple передала проект беспилотных автомобилей руководителю, который курирует Siri

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Как сообщает Bloomberg, компания Apple меняет руководителя, курирующего проект по разработке беспилотных автомобилей. Теперь инженеры команды будут подчиняться Джону Джаннандреа, главе направления искусственного интеллекта, который также курирует разработку голосового виртуального помощника Siri.

Джон Джаннандреа ранее был руководителем отдела поиска и искусственного интеллекта в Google, он присоединился к Apple в 2018 году. Здесь он стал руководителем направления машинного обучения и стратегии ИИ, Джаннандреа подчиняется непосредственно генеральному директору Apple Тиму Куку.

О проекте Apple Project Titan известно не так уж и много. Первоначально компания планировала разработать отдельный беспилотный автомобиль. Но позже планы сократились до разработки лишь программного обеспечения для самоуправляемых автомобилей. При этом Apple заключила партнёрское соглашение с автопроизводителем Volkswagen, на автомобилях которого и проводится тестирование ПО.

В июне 2019 года Apple приобрела стартап Drive.ai, который занимается разработкой беспилотных технологий. Компания выкупила все активы Drive.ai, включая её автономные автомобили, и наняла многих инженеров.

Но, судя по всему, проект развивался не лучшим образом. Ранее в этом году Apple подала отчет в Департамент транспортных средств Калифорнии. В нём говорится, что в 2019 году компания существенно сократила объёмы своих дорожных испытаний. Если в 2018 году в процессе тестирования самоуправляемых автомобилей была преодолена дистанция почти 80 тыс. миль, то в 2019 году этот показатель сократился на порядок – до всего лишь 7544 мили.

У компании возникли сложности и юридического характера. В 2019 году сотрудник Apple, являющийся гражданином Китая, был обвинён ФБР в попытке кражи коммерческой тайны, связанной с проектом компании по созданию автономных автомобилей.

Источник: The Verge