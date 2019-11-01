Apple — по-прежнему недостижимый лидер рынка планшетов, который впервые за 4,5 года вернулся к росту

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Как показал недавний отчет Apple, только планшеты iPad в минувшем квартале продавались лучше, чем в аналогичном периоде прошлого года, если говорить о давнейших основных железных продуктах купертиновской компании. Собственно, в денежном выражении продажи iPad возросли с $3,98 млрд до $4,7 млрд. Теперь же подоспел отчет специалистов аналитической компании IDC по итогам третьего квартала 2019 года на рынке планшетов, отражающий полную картину ситуации на рынке.

В минувшем квартале рынок планшетов, который до этого падал 18 кварталов кряду, даже показал некоторые признаки оживления — общие мировые поставки выросли на 1,9% в годовом выражении, до 37,6 млн единиц. Главная заслуга в этом принадлежит Apple и Amazon.

Примечательно, что Apple, давно являющаяся безоговорочным лидером рынка, смогла существенно нарастить поставки — с 9,7 до 11,8 млн устройств, то есть на 21,8%. В результате ее доля увеличилась с 26,3% до 31,4%.

На втором месте находится Amazon. За квартал она отгрузила 4,9 млн планшетов — на 25,6% больше, чем год назад, что позволило известному мастеру бюджетных планшетов нарастить долю с 11,8% до 14,5%.

Третье место у Samsung, но похвастать корейскому гиганту особо нечем. За год он сократил поставки с 5,4 до 4,6 млн штук, то есть на 13,9%. В результате доля уменьшилась с 14,6% до 12,3%.

На четвертом месте — Huawei, которая сократила поставки с 3,7 до 3,6 млн устройств, что привело к сокращению ее доли с 10,2% до 9,5%.

Замыкает первую пятерку компания Lenovo. Китайский производитель за год нарастил (неожиданно, да?) поставки с 2,3 до 2,5 млн устройств, что привело к увеличению его доли с 6,3% до 6,5%.

Все остальные производители суммарно отгрузили в течение квартала 9,6 млн планшетов. Год назад этот показатель был равен 11,4 млн штук. Другими словами, поставки сократились на 15,8%, а суммарная доля рынка, занимаемая всеми производителями не из первой пятерки, уменьшилась с 30,9% до 25,5%.

Источник: IDC