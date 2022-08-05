Apple, похоже, уберет из базового iPad разъем 3.5 мм

Компания Apple постепенно отказалась от разъёма для наушников в линейке смартфонов iPhone и некоторых планшетах iPad, таких, как iPad Pro, iPad Air и iPad Mini. И теперь компания, похоже, готова полностью исключить его из iPad. Об этом свидетельствуют рендеры предстоящей модели начального уровня – 3,5-миллиметрового разъёма нет ни в верхней, ни в нижней части устройства.

MySmartPrice сообщает, что CAD-рендеры получены от производителя чехлов, работающего над аксессуарами для iPad 10-го поколения. Судя по изображениям, Apple готовит существенное обновление классического дизайна iPad, который оставался практически нетронутым в течение многих лет. В целом, новый iPad имеет ту же эстетику плоских сторон, что и последние iPhone, iPad, 14- и 16-дюймовые MacBook Pro и MacBook Air 2022 года.

Согласно имеющейся информации, новый iPad начального уровня сохранит кнопку Home, а также большие рамки над и под дисплеем. При этом экран должен быть больше, чем у текущей 10,2-дюймовой модели. На задней панели находится переработанная камера, напоминающая модуль от iPhone X. В обновлённом iPad используется порт USB-C. Рендеры также намекают на наличие четырёх динамиков, хотя сейчас таким оснащением могут похвастаться лишь устройства серии iPad Pro.

Как ожидается, iPad 10-го поколения, скорее всего, будет анонсирован этой осенью.

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Источник: The Verge