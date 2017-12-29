Итальянцы используют бренд Steve Jobs для выпуска джинсов и планируют продавать электронику в будущем. И Apple ничего не может с этим поделать

Итальянский производитель джинсов Steve Jobs, основанный братьями Винченцо и Джаком Барбато, выиграл у Apple многолетнее судебное разбирательство, касающееся незаконного использования торговой марки Steve Jobs. Об этом сообщает итальянское издание la Repubblica Napoli.

Противостояние началось еще в 2012 году, когда предприимчивые братья заметили, что Apple никогда не регистрировала имя сооснователя Стива Джобса в качестве торговой марки. И тогда они решили, что Steve Jobs будет идеальным названием для их собственной компании. На тот момент Винченцо и Джак Барбато уже готовились к запуску собственного бренда одежды и аксессуаров после нескольких лет работы на другие бренды.

Само собой, Apple, которая привыкла судиться за гораздо меньшее, не могла не отреагировать на подобный поступок и буквально сразу подала иск против братьев касательно незаконного использования торгового знака. Но в этот раз Apple потерпела неудачу – она не смогла доказать суду, что логотип Steve Jobs в виде надкушенной буквы J с листком яблока похож на логотип Apple. В своем решении судья постановил, что буква J в логотипе итальянской компании не кажется съедобной, а поэтому надкус сбоку нельзя считать плагиатом знакового логотипа Apple в виде надкушенного яблока.

Братья намерены дальше развивать свой бренд Steve Jobs, выпуская сумки, майки, джинсы и другие модные аксессуары. Что интересно, в интервью Business Insider Italia итальянцы заявили, что в будущем планируют выпускать и электронику. То есть, вполне вероятно, что в один прекрасный день мы вполне можем увидеть в одном магазине iPhone и конкурирующую модель Steve Jobs, возможно, что даже под управлением Android.

Источник: The Verge