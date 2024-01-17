Apple позволила размещать ссылки на сторонние способы оплаты в американском App Store

Apple смягчает ключевое правило App Store, долгое время являющееся источником раздражения для разработчиков. Компания разрешила американским разработчикам ссылаться на сторонние сайты для совершения покупок в приложениях.

Эти изменения произошли после того, как Верховный суд США отклонил апелляцию на пересмотр решения суда низшей инстанции, который обязал Apple разрешить разработчикам перенаправить клиентов на альтернативные способы оплаты. Изменения касаются только приложений для iOS и iPadOS в американских магазинах, и разработчики по-прежнему обязаны платить комиссию за покупки в приложении, совершенные не через App Store, сообщает Engadget.

Похоже, что Apple будет продолжать строго контролировать платежи даже по новым правилам. Согласно странице поддержки, разработчики потребуют одобрения Apple, прежде чем они смогут воспользоваться новым правилом, а производителям приложений будет позволено сообщать пользователям об альтернативных способах оплаты только определенными способами. Например, в рекомендациях указано, что ссылки могут быть показаны в приложении только один раз и только в одном, специально отведенном месте. Разработчикам приложений также запрещено использовать всплывающие окна или упоминать внешние платежи в своем описании в App Store.

Компания также официально требует от разработчиков платить ей комиссию за покупки, совершенные за пределами App Store. Комиссия установлена ​​на уровне 12% для разработчиков, являющихся частью программы малого бизнеса, и 27% для крупных разработчиков.

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