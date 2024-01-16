App Store может быть разделен надвое из-за правил ЕС

Apple готовится разделить App Store «пополам» в ближайшие недели перед требованиями Европейского Союза, которые позволят Apple загрузить приложения в регионе.

Американская компания должна внести изменения в App Store в ЕС, чтобы отвечать требованиям Закона о цифровых рынках (DMA), который должен быть принят в ближайшее время. Очевидно, что Apple планирует внести изменения, чтобы соответствовать новым законодательным требованиям в ближайшие недели, в том числе отделить App Store в ЕС от остального мира. Конечный срок, до которого Apple должен выполнить требования DMA, — 7 марта, так что у нее есть чуть более семи недель, чтобы ввести изменения, передает MacRumors.

На прошлой неделе генеральный директор Apple Тим Кук встретился с руководителем антимонопольного ведомства Европейского Союза Маргрет Вестагер в Apple Park. Вестагер напомнила Куку о будущем долге Apple позволить пользователям устанавливать посторонние магазины приложения и загружать программы в рамках, очерченных DMA. Apple также будет обязана предоставить разработчикам возможность продвигать свои предложения за пределами App Store и использовать посторонние платежные системы. Ожидается, что DMA заставит Apple внести ряд существенных изменений в работу App Store, FaceTime и Siri в Европе.

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