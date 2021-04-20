Трансляция весенней презентации Apple «Spring Loaded» — ждем новые планшеты iPad Pro [Начало в 20:00]

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Сегодня вечером, в 20:00 по Киеву, Apple проведет традиционную весеннюю презентацию новых продуктов. Как и все презентации коронавирусной эпохи, сегодняшнее мероприятие «Spring Loaded» пройдет онлайн в форме предзаписанной трансляции — желающие могут следить за анонсами в реальном времени в этой новости (окно трансляции на YouTube ниже), на сайте Apple и в приложении Apple TV.

Пару часов назад Apple закрыла свой онлайн-магазин для обновления ассортимента. Центральное место в сегодняшней презентации, как ожидается, займут новые iPad Pro с 5-нм чипами A14X, производными от M1. Если верить последним утечкам, новый экран с «ковровой» Mini-LED подсветкой достанется только более крупной 12,9-дюймовой модели iPad Pro, тогда как более компактный 11-дюймовый вариант продолжит использовать прежнюю IPS-матрицу с классической светодиодной подсветкой. Ранее Bloomberg сообщал, что поставки новых iPad Pro первое время будет очень ограниченными.

Также сегодня ожидается анонс умных GPS-маячков AirTag, которые ждали еще в 2020-м году. Их можно будет крепить к различным ценным вещам, чтобы проще находить их в пространстве (через фирменное приложение Find My для поиска потерянных устройств Apple).

В числе другие возможных анонсов сегодняшней презентации Apple — новый iPad Mini, AirPods 3, новая ТВ-приставка Apple TV, которая не обновлялась с 2017 года и релиз iOS 14.5.

Обо всех главных анонсах, как обычно, мы расскажем в отдельных новостях.