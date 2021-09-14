Apple представила новый базовый iPad с процессором A13 Bionic за 329 долларов
Первый крупный анонс сегодняшней презентации Apple — новый базовый iPad. Это уже 9-е поколение iPad, который впервые дебютировал в 2010 году.
- Новая модель сохранила прежний дизайн, но получила улучшенные характеристики. Главное изменение — SoC A13 Bionic, использовавшаяся в iPhone 11. По заверениям Apple, производительность увеличились на 20% по сравнению с прошлогодней моделью и новая модель в шесть раз быстрее «самого популярного Android-планшета».
- Еще одно заметное улучшение — фронтальная камера. В ней используется 12 мегапиксельный сенсор и сверхширокоугольный объектив с углом обзора 122°. Также поддерживается функция Center Stage («В центре внимания»), которая отслеживает положение говорящего в кадре во время разговора по видеосвязи.
- Размер экрана в новой модели не изменился (10,2 дюйма), как и разрешение, но теперь он поддерживает функцию True Tone, которая автоматически регулирует цветовую температуру экрана в соответствии с окружающим освещением.
- iPad 9 совместим с первым поколением Apple Pencil и Apple Smart Keyboard.
- Увы, в iPad 2021 года по-прежнему используется проприетарный разъем Lightning.
- Объем встроенной памяти в базовой конфигурации увеличили вдвое (до 64 ГБ), но цена осталась на прежнем уровне — 329 долларов (в США без учета налогов). Учебные заведения США смогут закупать устройство по специальной цене 299 долларов.
- iPad 9 выйдет на рынок с новейшей ОС iPadOS 15 в двух цветах корпуса — серебристом и темно-сером. Новинка станет доступна для предзаказа сегодня и появятся в магазинах в США на следующей неделе.