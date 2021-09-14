Apple представила новый базовый iPad с процессором A13 Bionic за 329 долларов

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Первый крупный анонс сегодняшней презентации Apple — новый базовый iPad. Это уже 9-е поколение iPad, который впервые дебютировал в 2010 году.

Новая модель сохранила прежний дизайн, но получила улучшенные характеристики. Главное изменение — SoC A13 Bionic, использовавшаяся в iPhone 11. По заверениям Apple, производительность увеличились на 20% по сравнению с прошлогодней моделью и новая модель в шесть раз быстрее «самого популярного Android-планшета».

Еще одно заметное улучшение — фронтальная камера. В ней используется 12 мегапиксельный сенсор и сверхширокоугольный объектив с углом обзора 122°. Также поддерживается функция Center Stage («В центре внимания»), которая отслеживает положение говорящего в кадре во время разговора по видеосвязи.