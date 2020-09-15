Apple анонсировала iPad 8-го поколения с более производительным процессором A12 Bionic и ценой $329

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Компания Apple анонсировала свой новый планшет начального уровня. Это уже восьмое поколение iPad, которое предлагает пользователям прирост производительности.

Устройство получило более производительный по сравнению с предшественником процессор. Новинка несёт на борту чип A12 Bionic, который использовался в прошлогодних моделях iPad Air и iPad mini. Благодаря новому чипу впервые в планшете начального уровня появились возможности Neural Engine, производительность CPU увеличилась на 40%, а графическая производительность возросла сразу в 2 раза.

Планшет оснащён 10,2-дюймовым Retina дисплеем. Устройство поддерживает возможность использования стилуса Apple Pencil первого поколения для создания рукописных заметок, графиков и иллюстраций. Ряд новых функций и возможностей принесёт операционная система iPadOS 14. Новинка продолжает использовать проприетарный разъём Lightning вместо порта USB-C, который применяется в ноутбуках и старших моделях планшетов Apple. Также в устройстве используется уже устаревший сенсор Touch ID в кнопке Home.

Новый планшет Apple iPad восьмого поколения будет доступен в виде моделей с хранилищем ёмкостью 32 и 128 ГБ. Цена базовой версии составляет $329 ($459 за конфигурацию с поддержкой LTE). Для образовательных учреждений предусмотрена льготная цена $299. К поставкам планируется приступить с 18 сентября. Новая модель совместима с существующими чехлами.

Источник: The Verge