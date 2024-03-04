Apple прекратила продажи MacBook Air (M1) 2020 — первого Mac на Apple silicon

Вместе с анонсом новых моделей MacBook Air с чипом M3 компания Apple прекратила продажи версии MacBook Air с процессором M1. Этот ноутбук был выпущен в ноябре 2020 года как первый Mac на базе Apple silicon.

В свое время это была своеобразная революция. MacBook Air с процессором M1 обходился пассивным охлаждением, однако обеспечивал более высокую производительность и автономность по сравнению с вариантами на базе процессоров Intel.

В то же время Apple на $100 снизила начальную цену 13-дюймового MacBook Air с процессором M2. Впервые цена на это устройство опустилась ниже $1000. Компания из Купертино выпустила 13-дюймовый MacBook Air с чипом M2 в июне 2022 года по начальной цене $1199, но в июне 2023 года, когда был выпущен 15-дюймовый MacBook Air с чипом M2, снизила цену до $1099. Базовая конфигурация включает 8 ядер CPU, 8 ядер GPU, 8 ГБ унифицированной памяти и 256 ГБ внутренней памяти.

Сейчас модельный ряд MacBook Air состоит из 13-дюймового MacBook Air с чипом M2 от $999, 13-дюймового MacBook Air с чипом M3 от $1099 и 15-дюймового MacBook Air с чипом M3 с ценой от $1299.

Источник: macrumors 1, 2

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