Apple признала проблемы в клавиатуре ноутбуков MacBook и Macbook Pro

Apple запустила сервисную программу, которая позволит владельцам ноутбуков MacBook и MacBook Pro бесплатно отремонтировать или заменить клавиатуру. Таким образом в компании официально признали проблему залипания клавиш с механизмом «бабочка» (butterfly), на которую пользователи жаловались начиная с релиза MacBook в 2015 году. И даже второе поколение кнопок с коротким ходом в ноутбуках Apple полностью от этой проблемы не избавилось.

В компании, впрочем, утверждают, что с залипанием клавиш в MacBook и Macbook Pro сталкивался лишь небольшой процент пользователей, хотя точные цифры не раскрывают. Но даже этого хватило, чтобы Apple получила коллективный судебный иск, связанный с проблемами в клавиатуре ноутбуков. Вполне возможно, что это подтолкнуло компанию к запуску сервисной программы, которая покрывает следующие модели:

В случае, если пользователь столкнулся с залипанием клавиш или они просто перестали работать в вышеуказанных моделях, то он может обратиться за бесплатным ремонтом в сервисный центр Apple или к авторизированному партнёру компании. Это глобальная сервисная программа, поэтому она должна работать и в Украине. В Apple заявляют, что бесплатный ремонт клавиатуры будет производиться четыре года с даты покупки ноутбука.

Больше о новой сервисной программе Apple можно прочитать на сайте компании:

Keyboard Service Program for MacBook and MacBook Pro — Apple Support

Apple has determined that a small percentage of the keyboards in certain MacBook and MacBook Pro models may exhibit one or more of the following behaviors: