Apple пытается обновить ПО Apple Watch, чтобы избежать запрета на продажи устройств в США

В результате длительного патентного разбирательства Комиссия по международной торговле США (ITC) приняла решение ограничить импорт и продажи умных часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 в США. Apple уже анонсировала прекращение продаж этих устройств.
Однако компания активно ищет возможности избежать этих ограничений. Apple намерена обновить ПО для алгоритмов Apple Watch, которые измеряют уровень кислорода в крови, чтобы избежать этого запрета. По мнению Apple, изменение способа измерения насыщения кислородом в часах может помочь сохранить часы на полках магазинов во время прибыльного сезона праздничных покупок.
Датчик кислорода в крови, который впервые был представлен в Apple Watch 6 в 2020 году, стал предметом патентного спора между компаниями Apple и Masimo. Последняя подала в суд на Apple в 2021 году. Masimo утверждает, что датчик Apple нарушает два принадлежащих ей патента, связанных со световым мониторингом уровня кислорода в крови.
Apple могла бы договориться с Masimo и урегулировать патентный спор. Однако попытка компании в последнюю минуту внести изменения в программное обеспечение часов предполагает, что она не планирует этого делать. Компания сообщила, что планирует представить в ITC для утверждения свое решение для программного обеспечения датчика.
Генеральный директор Masimo Джо Киани заявил Bloomberg, что готов договориться с Apple, но компания ему еще не позвонила.
«Для танго нужны двое», — сказал он.
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Он также не считает, что обновление ПО Apple Watch решит ситуацию.
«Я не думаю, что это может сработать — да и не должно — потому что наши патенты не касаются программного обеспечения», — сказал Киани. «Они связаны с аппаратным обеспечением и программным обеспечением».
Изменение аппаратных компонентов Apple Watch окажется для Apple гораздо более сложной задачей, чем изменение ПО. Даже если ITC одобрит любые возможные изменения в оборудовании, производство и доставка модифицированных версий двух моделей Apple Watch может занять более 3 месяцев, сообщил человек, знакомый с тем, как работает Apple.
Источник: Engadget