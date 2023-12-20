Apple пытается обновить ПО Apple Watch, чтобы избежать запрета на продажи устройств в США

В результате длительного патентного разбирательства Комиссия по международной торговле США (ITC) приняла решение ограничить импорт и продажи умных часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 в США. Apple уже анонсировала прекращение продаж этих устройств.

Однако компания активно ищет возможности избежать этих ограничений. Apple намерена обновить ПО для алгоритмов Apple Watch, которые измеряют уровень кислорода в крови, чтобы избежать этого запрета. По мнению Apple, изменение способа измерения насыщения кислородом в часах может помочь сохранить часы на полках магазинов во время прибыльного сезона праздничных покупок.

Датчик кислорода в крови, который впервые был представлен в Apple Watch 6 в 2020 году, стал предметом патентного спора между компаниями Apple и Masimo. Последняя подала в суд на Apple в 2021 году. Masimo утверждает, что датчик Apple нарушает два принадлежащих ей патента, связанных со световым мониторингом уровня кислорода в крови.

Apple могла бы договориться с Masimo и урегулировать патентный спор. Однако попытка компании в последнюю минуту внести изменения в программное обеспечение часов предполагает, что она не планирует этого делать. Компания сообщила, что планирует представить в ITC для утверждения свое решение для программного обеспечения датчика.

Генеральный директор Masimo Джо Киани заявил Bloomberg, что готов договориться с Apple, но компания ему еще не позвонила.

«Для танго нужны двое», — сказал он.

Он также не считает, что обновление ПО Apple Watch решит ситуацию.

«Я не думаю, что это может сработать — да и не должно — потому что наши патенты не касаются программного обеспечения», — сказал Киани. «Они связаны с аппаратным обеспечением и программным обеспечением».

Курс Комерційний директор. Зосередження на практичних завданнях та послідовному аналізі проектів замість великої теорії. Реалізуй свої мрії про керівну посаду після завершення курсу. Дізнатись програму

Изменение аппаратных компонентов Apple Watch окажется для Apple гораздо более сложной задачей, чем изменение ПО. Даже если ITC одобрит любые возможные изменения в оборудовании, производство и доставка модифицированных версий двух моделей Apple Watch может занять более 3 месяцев, сообщил человек, знакомый с тем, как работает Apple.

Источник: Engadget