Apple работает над более доступными беспроводными наушниками AirPods Lite – Аналитик

В настоящее время Apple продает 4 разные модели беспроводных наушников AirPods, начиная от AirPods второго поколения и заканчивая продвинутыми AirPods Max. И хотя AirPods стали довольно популярными наушниками, они не относятся к категории доступных устройств. Однако по словам аналитика Джеффа Пу из Haitong Intl Tech Research, сейчас компания работает над новыми наушниками AirPods Lite, чтобы конкурировать с более дешевыми беспроводными моделями.

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Как утверждает Джефф Пу, ссылаясь на свои отраслевые источники, спрос на AirPods упадёт в 2023 году. Ожидается, что поставки AirPods упадут с 73 млн единиц в 2022 году до 63 млн в 2023 году. Это будет связано с «мягким спросом на AirPods 3» в сочетании с тем фактом, что Apple может не выпустить новые AirPods в этом году.

Аналитик утверждает, что компания работает над «AirPods Lite». Речь идёт о версии «с более низкой ценой», чтобы конкурировать с наушниками других производителей. Однако какие-либо подробности и функции этого устройства пока не сообщаются.

С запуском AirPods 3 в 2021 году Apple сохранила в продаже AirPods 2 предыдущего поколения по более низкой цене — $129, а AirPods 3 — $169. Предположительно AirPods Lite будут стоить менее $129. Другой вариант для Apple — просто ещё больше снизить цену на AirPods второго поколения, возможно, до $99.

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Источник: 9to5mac