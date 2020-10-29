Apple работает над собственным поисковым сервисом, сотрудничество с Google вскоре может закончиться





Как сообщают осведомлённые источники, компания Apple работает над собственным поисковым сервисом, который придёт на смену поисковику Google.

Сейчас Google платит Apple от $10 млрд до $12 млрд в год за то, чтобы оставаться поиском по умолчанию на устройствах Apple. И это составляет около 20% дохода Apple от сервисов. Но в скором времени эта сделка истечёт, и антимонопольное дело Министерства юстиции США против Google может помешать её продлению. Напомним, недавно Министерство юстиции США подало иск против Google в связи с незаконной монополизацией поискового и рекламного рынков.

Ранее Apple уже предприняла шаги, направленные на отказ от использования поискового сервиса Google. В 2014 году стало известно о поисковом боте Applebot, который с тех пор сканирует интернет и, как утверждается, недавно значительно увеличил скорость сканирования. Кроме того, при поиске на главном экране iOS 14 компания Apple начала напрямую ссылаться на сайты, полностью минуя Google.

Кроме того, около 3 лет назад Apple переманила у Google директора направления поиска и искусственного интеллекта Джона Джаннандреа. Сейчас он занимает пост старшего вице-президента по стратегии машинного обучения и искусственного интеллекта в Apple.

Пока неясно, какую форму может принять поисковая система Apple. Будет ли это расширенный Spotlight на устройствах iOS и OS X или это будет полноценный сайт, такой как Google.com. Но уже известно, что на этом поприще Apple может столкнуться с проблемами. Одна из них будет проявляться в приверженности компании вопросам приватности. В открытом письме клиентам генеральный директор Apple Тим Кук однажды сказал:

«Наша бизнес-модель очень проста: мы продаём отличные продукты. Мы не создаём профиль, основанный на содержимом вашей электронной почты или привычках просмотра веб-страниц, чтобы затем продавать его рекламодателям. Мы «не монетизируем» информацию, которую вы храните на своем iPhone или в iCloud. И мы не читаем вашу электронную почту или сообщения, чтобы получить информацию для продажи вам».

Непонятно, как Apple сможет создать успешную поисковую систему без создания профилей пользователей на основе их привычек и истории просмотров веб-страниц или же без использования сохранённых данных клиентов на iPhone в качестве средства для улучшения и персонализации результатов поиска.

Источник: gsmarena