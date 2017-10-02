Apple расследует недавние случаи вздутия iPhone 8 Plus с отслоением экрана

22 сентября в продажу поступили новенькие смартфоны Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus и, как это обычно происходит из года в год, посыпались первые сообщения о проблемах с устройствами. Сперва пользователи пожаловались на неприятные щелчки в разговорном динамике устройства при звонках, после чего Apple заверила, что уже работает над исправлением проблемы. И вот на прошлой неделе пришли сообщения о лопнувших в буквальном смысле iPhone 8 Plus. Сегодня утром Apple подтвердила, что начала собственное расследование по этим случаям.

Первый такой случай произошел на Тайване. Обладательница iPhone 8 Plus на 64 ГБ в золотистом цвете, проживающая в городе Тайчжун, сообщила, что на пятый день после покупки с ее смартфоном случилась беда – во время подзарядки смартфон вздулся и экран отслоился от корпуса. В подкрепление своих слов пользовательница привела несколько фотографий «лопнувшего» iPhone 8 Plus, отметив, что все время пользовалась оригинальным ЗУ и пользуется техникой Apple с момента выхода iPhone 4 и за это время никаких проблем не было.

Customers claim newly released iPhone 8 Plus handsets 'split': https://t.co/CSKpNv8jQM pic.twitter.com/fnULGSOSaW — greenapplenews.com (@GreenAppleNews1) October 1, 2017

Еще один подобный случай был зафиксирован в Японии. Но там покупатель получил лопнувший iPhone 8 Plus прямо из коробки.

Ни один из пользователей, затронутых этой неприятностью, не сообщили ничего такого, что указывало на возгорание или взрыв аккумулятора. Собственно, по приведенным фото тоже видно, что следов «пожара» на устройствах нет. Важно отметить, что эти два сообщения из Азии пока единственные в своем роде. То есть, пока рано говорить о том, что проблема является массовой.

В Apple пока не сообщали точных цифр продаж iPhone 8, но аналитики оценивают суммарные продажи новых смартфонов компании в 16-18 млн единиц по итогам первой недели.

Источник: afr