Apple разрабатывает iMac OLED, — источники среди поставщиков

Apple готовится к масштабному переходу на OLED технологию дисплеев в более крупных компьютерных продуктах. Первыми такие дисплеи получит серия MacBook Pro с чипами M6, запуск которой ожидают в следующем году. После этого очередь дойдет до iPad mini 8. Далее — 24-дюймовый iMac, который уже много лет выходит с IPS LCD, но теперь может наконец получить заметное обновление экрана.

По по данным The Elec, Apple уже начала разработку OLED-панели для iMac. Новый дисплей должен обеспечить более высокую яркость, чем у текущей LCD-версии, но плотность пикселей останется на том же уровне. Речь идет о 24-дюймовой панели с 600 нит яркости и 281 PPI. Для сравнения, нынешний iMac предлагает 500 нит и те же 281 PPI.

Apple уже обратилась к Samsung и LG с запросом RFI (запрос на предоставление информации). Это стандартный этап после определения базовых требований к компоненту. После него обычно идет RFQ — запрос ценовых предложений. В то же время источники отмечают, что финальные характеристики OLED-панели для iMac еще не утвердили.

Интересно, что Samsung и LG, по слухам, готовят большие OLED-панели без использования FMM (Fine Metal Mask). Apple же больше склоняется к RGB OLED, где свет и цвет формируются на уровне RGB-субпикселей. Проблема в том, что RGB OLED в диагоналях 20-30 дюймов пока не производят — эту технологию обычно применяют в меньших устройствах. Именно это может существенно затянуть сроки.

Сейчас самым большим OLED-продуктом Apple, который еще не вышел, считается MacBook Pro M6. Поэтому неудивительно, что iMac с OLED появится только через несколько лет. По информации источников, разработку панели планируют завершить в 2027 или 2028 году, а релиз состоится еще позже.

В этом промежутке Apple может выпустить iMac Pro, который, по слухам, тестируют с чипом M5 Max. Такая модель, вероятно, получит mini-LED, а не OLED, и станет временным решением для профессионального сегмента.

Источник: wccftech