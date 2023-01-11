Apple с 2008 года выплатила разработчикам $320 млрд, однако темпы роста доходов App Store замедляются

В январе каждого года компания Apple публикует сведения об общей сумме денег, которую разработчики App Store заработали с 2008 года. Это позволяет аналитикам и инвесторам Apple получить представление о том, сколько денег зарабатывает App Store. Новые данные дают основания полагать, что рост Apple App Store остановился.

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Apple сообщила, что выплатила разработчикам $320 млрд, а в прошлом году этот показатель составлял $260 млрд. Таким образом, за минувший год компания выплатила $60 млрд. Разработчики получают от 70% до 85% валовых продаж их приложений, в зависимости от того, имеют ли они право на льготную ставку Apple. Таким образом, расчётный валовой доход App Store в 2022 году должен находиться в диапазоне около $70-85 млрд.

Эти цифры примерно соответствуют прошлогодним показателям, когда Apple заявила, что выплатила разработчикам $60 млрд в 2021 году. Это приблизительная оценка, которая может варьироваться, поскольку неясно, какая доля разработчиков в каждом году платила стандартную комиссию 30%, а какая – льготную ставку 15%. Также статистические данные Apple округлены, что вносит дополнительную погрешность.

Apple заявила, что попытки экстраполировать размер бизнеса App Store на основе доходов разработчиков являются неточными. Это связано как разными ставками комиссионных, так и с тем фактом, что подавляющее большинство разработчиков платят более низкую комиссию в рамках программы малого бизнеса App Store. Она распространяется на разработчиков с годовым доходом менее $1 млн в год.

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Apple заявила, что 2022 год стал «рекордным» для App Store, и сообщила о 900 млн подписок по сравнению с 745 млн подписок в 2021 году. Статистика Apple включает всех, кто подписывается на сервис через Apple App Store, а не только её собственный собственные сервисы, такие как Apple TV+ и Music.

Вместе с тем новые данные свидетельствуют о замедлении роста App Store. Это важно для инвесторов, так как App Store является основной частью бизнеса Apple в сфере сервисов и источником прибыли для компании.

Бизнес Apple в сфере сервисов вырос в 2022 финансовом году до $78,1 млрд, что на 14% больше предыдущего года. Но это является значительным замедлением по сравнению с темпами прироста в 27% по итогам 2021 финансового года.

Источник: cnbc