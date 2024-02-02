Новости IT-бизнес 02.02.2024 в 16:26 comment views icon

Apple — «самая уважаемая» компания в мире (и это 17-й год подряд!)

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Apple — «самая уважаемая» компания в мире (и это 17-й год подряд!)

Производитель iPhone снова возглавил ежегодный рейтинг корпоративной репутации — также в тройку лидеров попали Microsoft и Amazon.

Ежегодно бизнес-журнал Fortune составляет рейтинг самых «уважаемых» компаний мира с доходом более $10 млрд — в полный перечень входят 1500 компаний (1000 из США, и 500 — за пределами штатов). Далее список сузили до 50 после оценки около 4 тысяч руководителей, директоров и аналитиков — в таких категориях, как инвестиционная стоимость, качество управления, социальная ответственность и т.д.

Apple — «найшанованіша» компанія у світі (і це 17-й поспіль рік!)

В конце концов чарт снова возглавила Apple (17-й подряд год) с наибольшим количеством баллов за социальную ответственность, финансовую устойчивость, инновации и глобальную конкурентоспособность. За технологическим гигантом из Купертино следуют Microsoft и Amazon — первая поднялась на второе место в этом году с первой позицией в индустрии компьютерного программного обеспечения, в то время как Amazon опустилась на одну ступеньку, но все еще показала лидерские результаты в интернет-услугах и розничной торговле.

Тем временем материнская компания Google, Alphabet, заняла 7-е место, поднявшись на две строчки с места в прошлогоднем списке, а любимица отрасли ИИ Nvidia показала лучший результат в своей истории, войдя в десятку лидеров. Производитель COVID-вакцин Moderna вообще впервые попала в рейтинг «всех звезд», заняв сразу 37 место.

Примечательно, что несмотря на то, что Apple занимает первое место, оценка в 8,19 балла была ниже прошлогодних 8,65, отмечает GSMarena.

Отчет Apple: $69,7 млрд от продаж iPhone и 2,2 млрд активных устройств во всем мире

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