Отчет Apple: $69,7 млрд от продаж iPhone и 2,2 млрд активных устройств во всем мире

Apple поделилась отчётом за первый финансовый квартал 2024 года (соответствует четвертому календарному кварталу 2023 года), где отметилась доходом в $119,6 млрд и чистой прибылью в $33,9 млрд (или $2,18 на акцию — на 16% больше, чем в прошлом году).

Валовая прибыль Apple достигла 45,9% — и это самый высокий показатель за последние 10 лет.

Интересный факт: в 1997 году Apple потеряла $1 млрд, а сегодня получает $1 млрд дохода каждые 3 дня.

Квартальные продажи по категориям

Продажи iPhone принесли $69,7 млрд (на 6% больше, чем в прошлом году). Это второй лучший результат в истории — больше было только в последнем квартале 2021-го ($71,63 млрд).

принесли $69,7 млрд (на 6% больше, чем в прошлом году). Это второй лучший результат в истории — больше было только в последнем квартале 2021-го ($71,63 млрд). Доход от услуг — $23,12 млрд (на 11% больше, чем в прошлом году). Сфера услуг установила исторический рекорд доходов с ростом количества подписок с двузначным числом ежегодно. Сейчас у Apple 2,2 млрд активных устройств во всем мире (в январе 2023-го — 2 млрд) — однако компания не указала данные по категориям (однако у Apple уже давно более миллиарда активных iPhone во всем мире).

В целом iPhone и сервисы помогли Apple вернуться к росту в прошлом квартале после спада продаж в течение четырех кварталов подряд.

Mac — $7,8 млрд (на 1% больше, чем в прошлом году).

— $7,8 млрд (на 1% больше, чем в прошлом году). iPad — $7,02 млрд (падение на 25%). Apple впервые в истории продукта не выпустила новую модель iPad в 2023 году.

— $7,02 млрд (падение на 25%). Apple впервые в истории продукта не выпустила новую модель iPad в 2023 году. Носимые устройства, устройства для дома и аксессуары — $12 млрд (на 11% меньше, чем в прошлом году).

— $12 млрд (на 11% меньше, чем в прошлом году). Другие продукты (включает наушники AirPods и Apple Watch) — $11,95 млрд (снижение на 11%).

Продажи в отдельных регионах

Apple продемонстрировала рост продаж во всех регионах (рекордные зафиксированы в Европе и остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона), за исключением Большого Китая. Компания столкнулась с усиленной конкуренцией со стороны таких местных производителей, как Huawei.

Фактически, многие модели iPhone были одними из самых продаваемых смартфонов во всем мире в течение квартала. Согласно опросу Cantar, iPhone были 4 из 5 лучших моделей в США и Японии, 4 из 6 лучших моделей в городах Китая и Великобритании и полностью заняли топ 5 лучших моделей в Австралии.

Другие интересные моменты из отчета

Учитывая изменения, которые Apple вносит в App Store в ЕС (речь идет о разрешении на сторонние платежи), можно рассчитывать на определенные новые экономические результаты для компании. Тим Кук тем временем говорит, что пока это невозможно предсказать. На ЕС приходится около 7% глобального дохода Apple.

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С сегодняшнего дня (со 2 февраля) в магазины Apple в США поступил новый продукт — гарнитура Vision Pro. Финансовый директор Apple Лука Маэстри сказал, что несколько крупных компаний планируют разрабатывать отдельные приложения для гарнитуры (как для клиентов, так для и сотрудников) — включая Walmart, Nike, Vanguard, Stryker, Bloomberg и SAP. Ранее Марк Гурман из Bloomberg сообщал, что более 99% приложений предложенных для гарнитуры — немодифицированные версии для iPad. В целом Apple анонсировала миллион доступных приложений на момент запуска Vision Pro.

В недавнем отчете аналитик Мин-Чи Куо прогнозировал снижение поставок iPhone в 2024 году на 15% — что обусловлено снижением спроса в Китае и желанием местных клиентов покупать сложные телефоны, ориентированные на генеративные ИИ-функции. Тим Кук отметил, что Apple тратит «чрезвычайно» много времени и усилий на искусственный интеллект, однако подробности этой работы будут обнародованы позже в этом году.