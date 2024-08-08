Apple теряет $20 млрд в год из-за признания Google монополистом

Google платит Apple около $20 млрд в год, чтобы оставаться главным поисковиком на платформе. Согласно последним решением суда, сделка может быть признана недействительной.

Решение суда объявило, что все платежи Google компании Apple являются незаконными в соответствии с антимонопольным законодательством. Интересно, как Apple справится с потерей, поскольку платежи Google составляют около четверти ее доходов от услуг.

Ввод любого текста в строку поиска в Safari получит результаты непосредственно от Google, если не настроить другую поисковую систему. Эта крошечная операция стоит Google многих миллиардов, но она генерирует огромный объем прибыли от рекламы. Для Google это отличная сделка, поскольку клиенты Apple являются ценной целевой группой для рекламодателей: iPhone дорогой и любой, кто им владеет, имеет приличный уровень дохода.

Для Apple платежи Google фактически ничего не стоят, поскольку ей не нужно вносить какие-то изменения в операционную систему. В решении суда от 2022 года было установлено, что Google заплатил Apple около $20 млрд, чтобы остаться поисковой системой по умолчанию.

Сектор услуг Apple приносит ей $78,13 млрд, из которых $20 млрд дает Google.

Поскольку Google платит Apple, другие поисковые системы находятся в невыгодном положении на рынке. Это заставило Министерство юстиции объявить поведение Google в этой области незаконным. Точно не известно, но Google может прекратить выплаты Apple, чтобы привести свои дела в соответствие с решением суда.

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Источники: Wccftech, Bloomberg

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