Apple тестирует новые высокопроизводительные Mac на M2 Max и M2 Ultra (24 ядра CPU, 60 ядер GPU, до 192 ГБ памяти)

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, компания Apple тестирует пару новых высокопроизводительных компьютеров Mac и сопутствующих процессоров. Предполагается, что компания готовится к выпуску настольных компьютеров, ориентированных на профессиональных пользователей.

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Внутри компании эти устройства фигурируют под кодовыми названиями Mac 14,13 и Mac 14,14. В них используются процессоры M2 Max (представлен в начале года) и M2 Ultra (еще не анонсирован). M2 Ultra придет на смену модели M1 Ultra, которая сейчас используется в составе компьютера Mac Studio.

Первый тестируемый настольный компьютер работает под управлением процессора M2 Max. Чип включает 8 производительных ядер, 4 энергоэффективных ядра и 30 графических ядер. Характеристики соответствуют MacBook Pro с M2 Max. Эта конкретная система также включает 96 ГБ памяти и работает под управлением macOS 13.4.

Второй компьютер оснащен чипом M2 Ultra. Он содержит 24 вычислительных ядра (16 производительных и 8 энергоэффективных) и 60 графических ядер. Компания тестирует его в конфигурациях с 64, 128 и 192 ГБ памяти. Чип M2 Ultra также получит более производительную модификацию с 76 графическими ядрами.

Чип M2 Ultra разработан для будущей версии высокопроизводительного настольного компьютера Mac Pro, который всё еще использует процессоры Intel. Apple не уточнила, когда появится новый Mac Pro. Внутри Apple будущий Mac Pro с собственными чипами получил обозначение Mac 14,8. Это говорит, что тестируемые настольные компьютеры — это не новый Mac Pro.

Новые производительные компьютеры являются частью усилий компании по обновлению линейки Mac и привлечению потребителей в период застоя на рынке ПК. Мощные настольные модели остаются ключом к популярности Apple среди профессиональных пользователей, таких как видеоредакторы или графические дизайнеры. Вскоре состоится мероприятие WWDC – ежегодная конференция разработчиков, которые также предпочитают производительные системы для создания программ.

Источник: Bloomberg