На Apple TV+ вышел последний эпизод спортивной комедии «Тед Лассо», который действительно завершает историю АФК «Ричмонд» и их тренера😢

Финальный эпизод третьего сезона сериала «Тед Лассо» действительно станет завершением спортивной комедии Apple TV+, что подтверждают в соцсетях публикации команды, работавшей над проектом.
Первый сезон шоу вышел в августе 2020 года на сервисе Apple TV+, а благодаря успеху у зрителей уже через пять дней после премьеры сериал продолжили на второй сезон (вышел в июле 2021-го). В третьем и последнем сезоне показывают историю команд АФК «Ричмонд» и «Вест Хэм Юнайтед»: одну возглавляет Тед (Джейсон Судейкис), а в другой – должность помощника тренера занял его бывший коллега Нейт (Ник Моххамед).
Джейсон Судейкис, который, кроме главной роли, взял на себя функции исполнительного продюсера, разработал сериал вместе с Биллом Лоуренсом, Джо Келли и Бренданом Хантом, и первоначально планировал снять три сезона. В преддверии выхода нового, 15 марта, сам Судейкис и съемочная команда несколько раз намекали на то, что он действительно станет последним, а за несколько часов до выхода финального эпизода предположения подтвердил художник-постановщик Пол Криппс в публикации в Instagram:
«Что ж, сегодня выйдет последний эпизод #TedLasso», — написал Криппс в комментарии под галереей фото, на которых снимают декорации.
Для третьего сезона отсняли 12 серий и, судя по отзывам, их, как и сериал в целом, неплохо восприняли зрители. На Rotten Tomatoes 3-й сезон имеет 81% свежести на основе 146 отзывов, а на IMDB сериал «Тед Лассо» оценивается в 8,8 балла из 10.
«Это конец истории, которую мы хотели рассказать и которую нам нравилось рассказывать. Тот факт, что люди желают большего – приятный. Возможно, до 31 мая, когда все 12 эпизодов сезона будут выпущены, они скажут: «Чувак, нам больше не нужно, мы все поняли». Но пока это время не придет, я буду благодарен за интерес», — говорил Судейкис в интервью Deadline в марте.
За все время трансляции шоу «Тед Лассо» было 40 раз номинировано на премии «Эмми», где одержало 11 побед, включая звание «Лучшего комедийного сериала» для первых двух сезонов.