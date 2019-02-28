Apple уволила почти 200 сотрудников из команды по разработке технологий для самоуправляемых автомобилей

Компания Apple официально подтвердила увольнение сотрудников своей команды по разработке самоуправляемых автомобилей.

Компания направила письмо в отдел развития занятости штата Калифорнии, предупредив, что уволит 190 сотрудников Project Titan в Санта-Кларе и Саннивейле. Сокращение персонала запланировано на 16 апреля. В основном, оно затронет инженеров, свои рабочие места потеряют 124 инженера. Вместе с тем, некоторые группы, занятые в Project Titan, будут переведены в другие отделы компании, которые занимаются вопросами искусственного интеллекта и другими проектами.

Отметим, это не первая волна сокращений в команде, занимающейся проектом самоуправляемого автомобиля. В 2016 году Apple уже провела массовые сокращения в этом подразделении, когда решила отказаться от идеи создания собственного самоуправляемого автомобиля, а вместо этого сосредоточилась на разработке технологий автономного управления для сторонних автопроизводителей. Но компания столкнулась с проблемами в других сферах. Так, в прошлом квартале было зафиксировано замедление продаж iPhone, что вынудило Apple пересмотреть расходы на экспериментальные проекты.

Источник: Engadget