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Apple уволила почти 200 сотрудников из команды по разработке технологий для самоуправляемых автомобилей
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Apple уволила почти 200 сотрудников из команды по разработке технологий для самоуправляемых автомобилей

Apple уволила почти 200 сотрудников из команды по разработке технологий для самоуправляемых автомобилей

Компания Apple официально подтвердила увольнение сотрудников своей команды по разработке самоуправляемых автомобилей.

Компания направила письмо в отдел развития занятости штата Калифорнии, предупредив, что уволит 190 сотрудников Project Titan в Санта-Кларе и Саннивейле. Сокращение персонала запланировано на 16 апреля. В основном, оно затронет инженеров, свои рабочие места потеряют 124 инженера. Вместе с тем, некоторые группы, занятые в Project Titan, будут переведены в другие отделы компании, которые занимаются вопросами искусственного интеллекта и другими проектами.

Отметим, это не первая волна сокращений в команде, занимающейся проектом самоуправляемого автомобиля. В 2016 году Apple уже провела массовые сокращения в этом подразделении, когда решила отказаться от идеи создания собственного самоуправляемого автомобиля, а вместо этого сосредоточилась на разработке технологий автономного управления для сторонних автопроизводителей. Но компания столкнулась с проблемами в других сферах. Так, в прошлом квартале было зафиксировано замедление продаж iPhone, что вынудило Apple пересмотреть расходы на экспериментальные проекты.

Источник: Engadget

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