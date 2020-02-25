Apple в деталях рассказала о технических особенностях Mac Pro и Pro Display XDR и подготовила рекомендации по их оптимальному использованию





Компания Apple опубликовала официальные документы для своих устройств Mac Pro (PDF) и Pro Display XDR (PDF), в которых подробно рассматриваются технические характеристики каждого из этих продуктов. В документе, посвящённом Mac Pro, подробно описываются возможности рабочей станции. Заинтересованные потребители смогут подробно ознакомиться с информацией об архитектуре Xeon, ОЗУ, слотах PCI Express, графике и интерфейсах ввода/вывода.

Apple также делает некоторые рекомендации относительно возможного использования систем Mac Pro. Например, чтобы в полной мере использовать шесть каналов оперативной памяти, пользователю потребуется использовать больше, чем базовые 32 ГБ ОЗУ. В то же время, если для работы пользователя решающее значение имеет пропускная способность памяти, ему следует избегать чрезмерного увеличения объёма ОЗУ. Это объясняется тем, что более высокие задержки памяти LR-DIMM объёмом 128 ГБ могут снизить производительность.

Аналогичным образом Apple уточняет, что использование карты Afterburner принесёт незначительный эффект, если заниматься обработкой видеофайлов 4K/30P ProRes 422 на компьютере с 28-ядерным процессором. Но если предстоит работать с файлами 4K или 8K ProRes RAW, то эффект от использования карты будет более существенным.

Что касается документа, посвящённого Pro Display XDR, то в нём Apple рассказывает о том, как она борется с блумингом (это эффект «растекания» избыточного заряда от пересвеченных областей матрицы ПЗС в соседние ячейки) при помощи контроллера подсветки и синхронизации. Также компания публикует рекомендации, которые могут быть полезны создателям контента. Например, не рекомендуется использовать True Tone, если нужна абсолютная точность цветопередачи и не использовать яркость экрана на значении 1000 нит на протяжении длительного периода времени, если пользователь работает в комнате с температурой выше 25 градусов Цельсия.

Источник: Engadget