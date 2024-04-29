Apple в iOS 18 «переделает» встроенные приложения для заметок, почты и фотографий, — Марк Гурман

Ранее ходили слухи, что «Заметки» в iOS 18 будут поддерживать отображение большего количества математических уравнений и встроенную опцию для записи голосовых напоминаний, однако об обновлении для Почты, Фото и Фитнеса стало известно впервые — с отчета Марка Гурмана из Bloomberg.

Гурман также подтвердил, что Apple планирует запустить приложение «Калькулятор» для iPadOS 18.

Вот все, что известно об обновлении приложений в iOS 18:

Более умная Siri: по слухам, iOS 18 включает новые генеративные функции ИИ для Siri, Поиска Spotlight, Команд, Apple Music, Сообщений, а также программ Health, Keynote, Numbers, Pages и тому подобное. Ожидается, что эти функции будут работать на базе большой языковой модели Apple (LLM) на устройстве, но, как сообщается, компания также обсуждала партнерство с такими компаниями, как Google, OpenAI и Baidu.

по слухам, iOS 18 включает новые генеративные функции ИИ для Siri, Поиска Spotlight, Команд, Apple Music, Сообщений, а также программ Health, Keynote, Numbers, Pages и тому подобное. Ожидается, что эти функции будут работать на базе большой языковой модели Apple (LLM) на устройстве, но, как сообщается, компания также обсуждала партнерство с такими компаниями, как Google, OpenAI и Baidu. Настройки главного экрана: одно из изменений дизайна для iOS 18 — это, вероятно, большее количество настроек для главного экрана, включая возможность размещать значки приложений в любом месте сетки главного экрана.

одно из изменений дизайна для iOS 18 — это, вероятно, большее количество настроек для главного экрана, включая возможность размещать значки приложений в любом месте сетки главного экрана. Улучшенная отправка текстовых сообщений для пользователей Android: Apple объявила, что будет поддерживать кроссплатформенный стандарт обмена сообщениями RCS в приложении Messages на iPhone «позже» в 2024 году, поэтому, вероятно, это будет функция iOS 18. По сравнению с SMS, поддержка RCS улучшит опыт обмена сообщениями между устройствами iOS и Android, позволяя отправлять фотографии и видео с более высоким разрешением, поддерживать звуковые сообщения, индикаторы ввода текста, уведомления о прочтении, обмен сообщениями через Wi-Fi и тому подобное.

Apple объявила, что будет поддерживать кроссплатформенный стандарт обмена сообщениями RCS в приложении Messages на iPhone «позже» в 2024 году, поэтому, вероятно, это будет функция iOS 18. По сравнению с SMS, поддержка RCS улучшит опыт обмена сообщениями между устройствами iOS и Android, позволяя отправлять фотографии и видео с более высоким разрешением, поддерживать звуковые сообщения, индикаторы ввода текста, уведомления о прочтении, обмен сообщениями через Wi-Fi и тому подобное. Обновление Калькулятора: ожидается, что iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 получат обновленное приложение «Калькулятор» с несколькими новыми функциями, включая боковую панель со списком последних вычислений, улучшенный интерфейс для конвертации единиц, интеграцию с приложением Notes и т. д. Да, это означает, что Apple наконец-то сделает свое приложение Калькулятор доступным для iPad.

ожидается, что iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 получат обновленное приложение «Калькулятор» с несколькими новыми функциями, включая боковую панель со списком последних вычислений, улучшенный интерфейс для конвертации единиц, интеграцию с приложением Notes и т. д. Да, это означает, что Apple наконец-то сделает свое приложение Калькулятор доступным для iPad. Приложение Math in Notes: ожидается, что с iOS 18 Заметки получат поддержку отображения математических уравнений, что позволит включать больше типов алгебраических уравнений и формул.

ожидается, что с iOS 18 Заметки получат поддержку отображения математических уравнений, что позволит включать больше типов алгебраических уравнений и формул. Пользовательские маршруты в Apple Maps: Ожидается, что в iOS 18 появятся по крайней мере две новые функции Apple Maps, включая специальные маршруты и топографические карты. Специальные маршруты позволят выбирать конкретные дороги для путешествий во время навигации, тогда как топографические карты включают такие детали, как тропинки, контурные линии, высота и достопримечательности для походов и других видов отдыха. Apple уже представила топографические карты на Apple Watch с watchOS 10.

Ожидается, что в iOS 18 появятся по крайней мере две новые функции Apple Maps, включая специальные маршруты и топографические карты. Специальные маршруты позволят выбирать конкретные дороги для путешествий во время навигации, тогда как топографические карты включают такие детали, как тропинки, контурные линии, высота и достопримечательности для походов и других видов отдыха. Apple уже представила топографические карты на Apple Watch с watchOS 10. Ассистент в браузере Safari: еще одна новая генеративная функция искусственного интеллекта, которая потенциально появится в iOS 18 — помощник в Safari, но никаких конкретных деталей пока неизвестно. Уже существует несколько веб-браузеров для iPhone с инструментами искусственного интеллекта, такие как Microsoft Edge и его Copilot на основе GPT-4, а также Arc Search, который может резюмировать веб-страницы.

еще одна новая генеративная функция искусственного интеллекта, которая потенциально появится в iOS 18 — помощник в Safari, но никаких конкретных деталей пока неизвестно. Уже существует несколько веб-браузеров для iPhone с инструментами искусственного интеллекта, такие как Microsoft Edge и его Copilot на основе GPT-4, а также Arc Search, который может резюмировать веб-страницы. AirPods Pro как слуховой аппарат: сообщается, что iOS 18 будет включать так называемый «режим слухового аппарата» для AirPods Pro, но непонятно, чем он будет отличаться от существующей функции Apple Conversation Boost, которая была запущена в 2021 году.

сообщается, что iOS 18 будет включать так называемый «режим слухового аппарата» для AirPods Pro, но непонятно, чем он будет отличаться от существующей функции Apple Conversation Boost, которая была запущена в 2021 году. CarPlay следующего поколения: на веб-сайте Apple сообщается, что первые автомобили с CarPlay следующего поколения появятся в 2024 году, поэтому платформа может дебютировать вместе с iOS 18 позже этого года. Однако вполне возможно, что CarPlay следующего поколения также будет совместим с некоторыми версиями iOS 17.

на веб-сайте Apple сообщается, что первые автомобили с CarPlay следующего поколения появятся в 2024 году, поэтому платформа может дебютировать вместе с iOS 18 позже этого года. Однако вполне возможно, что CarPlay следующего поколения также будет совместим с некоторыми версиями iOS 17. Freeform Scenes: по слухам, iOS 18 добавит новую опцию «Scenes» в приложение для рисования Freeform от Apple. Эта функция позволит выбирать определенные разделы или «сцены» на холсте для облегчения навигации.

Apple анонсирует iOS 18 на WWDC 10 июня и, вероятно, широко запустит обновление в сентябре.

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